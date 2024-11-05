05 ноября 2024

Новый глава Коми Гольдштейн высказался о команде своего предшественника

ТАСС: Врио главы Коми Гольдштейн приедет в порученный регион в четверг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гольдштейн прибудет в Коми в четверг
Гольдштейн прибудет в Коми в четверг Фото:

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Коми Ростислав Гольдшейн сообщил о готовящемся визите в порученный регион в четверг (7 ноября). Он также отметил, что решение о кадровых перестановках в команде бывшего главы субъекта Владимира Уйбы принимать пока рано.

«Не нужно торопиться (решать что-либо в отношении команды предшественника — прим. URA.RU), сначала нужно прибыть на место, осмотреться, а потом уже принимать решения», — рассказал Гольдштейн РИА Новости. Он также подчеркнул, что планирует прибыть в Коми в четверг после встречи с полпредом президента по Северо-Западу.

Гольдштейн был назначен врио главы Коми 5 ноября вечером. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначенный временно исполняющим обязанности главы Коми Ростислав Гольдшейн сообщил о готовящемся визите в порученный регион в четверг (7 ноября). Он также отметил, что решение о кадровых перестановках в команде бывшего главы субъекта Владимира Уйбы принимать пока рано. «Не нужно торопиться (решать что-либо в отношении команды предшественника — прим. URA.RU), сначала нужно прибыть на место, осмотреться, а потом уже принимать решения», — рассказал Гольдштейн РИА Новости. Он также подчеркнул, что планирует прибыть в Коми в четверг после встречи с полпредом президента по Северо-Западу. Гольдштейн был назначен врио главы Коми 5 ноября вечером. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...