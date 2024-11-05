Новый глава Коми Гольдштейн высказался о команде своего предшественника

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Коми Ростислав Гольдшейн сообщил о готовящемся визите в порученный регион в четверг (7 ноября). Он также отметил, что решение о кадровых перестановках в команде бывшего главы субъекта Владимира Уйбы принимать пока рано.
«Не нужно торопиться (решать что-либо в отношении команды предшественника — прим. URA.RU), сначала нужно прибыть на место, осмотреться, а потом уже принимать решения», — рассказал Гольдштейн РИА Новости. Он также подчеркнул, что планирует прибыть в Коми в четверг после встречи с полпредом президента по Северо-Западу.
Гольдштейн был назначен врио главы Коми 5 ноября вечером. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.
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