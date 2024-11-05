Трамп узнал о массовых фальсификациях на выборах в колеблющейся Пенсильвании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп фиксирует множество сообщений о массовом мошенничестве на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, за голоса жителей которого борются два участника выборов. Свое заявление политик опубликовал в своей соцсети.
«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии (центральный город в Пенсильвании — прим. URA.RU). Правоохранительные органы на подходе!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Выборы президента США являются 60-ми по счету за время существования государства. Первые результаты будут опубликованы 6 ноября, однако подсчет голосов может занять значительно больше. URA.RU ведет трансляцию выборов, в которой оперативно сообщает о последних событиях.
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