05 ноября 2024

Трамп узнал о массовых фальсификациях на выборах в колеблющейся Пенсильвании

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что сообщениями о фальсификациях занимаются правоохранительные органы
Трамп заявил, что сообщениями о фальсификациях занимаются правоохранительные органы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп фиксирует множество сообщений о массовом мошенничестве на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, за голоса жителей которого борются два участника выборов. Свое заявление политик опубликовал в своей соцсети.

«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии (центральный город в Пенсильвании — прим. URA.RU). Правоохранительные органы на подходе!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Выборы президента США являются 60-ми по счету за время существования государства. Первые результаты будут опубликованы 6 ноября, однако подсчет голосов может занять значительно больше. URA.RU ведет трансляцию выборов, в которой оперативно сообщает о последних событиях.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп фиксирует множество сообщений о массовом мошенничестве на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, за голоса жителей которого борются два участника выборов. Свое заявление политик опубликовал в своей соцсети. «Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии (центральный город в Пенсильвании — прим. URA.RU). Правоохранительные органы на подходе!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Выборы президента США являются 60-ми по счету за время существования государства. Первые результаты будут опубликованы 6 ноября, однако подсчет голосов может занять значительно больше. URA.RU ведет трансляцию выборов, в которой оперативно сообщает о последних событиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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