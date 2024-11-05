05 ноября 2024

NBC: половина американцев не поддерживают Трампа и столько же — Харрис

© Служба новостей «URA.RU»
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Трампа как политика поддержало меньше половины американцев, следует из экзитпола
Трампа как политика поддержало меньше половины американцев, следует из экзитпола Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Более половины американцев не поддерживают как политика экс-главу Штатов Дональда Трампа, который является кандидатом на выборах президента США от Республиканской партии. Ровно 50% граждан также не поддерживают Камалу Харрис, говорится в экзитполах телеканала NBC.

Как следует из статистики по итогам опроса избирателей, вышедших с избирательных участков, 50% из них не поддерживают Харрис как политика. Об отсутствии поддержки Трампа заявили 54% респондентов. Результаты опроса телеканал NBC транслировал в прямом эфире.

В результатах также отмечается, что в вопросах управления экономикой и иммиграцией американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис. Также более 70% граждан США обеспокоены насилием, которое может начаться после объявления результатов выборов в США.

Ранее Edison Research объявил результаты своего экзитпола. Так, поддержка Трампа в качестве кандидата на выборах президента США составила 44%, в то время как Харрис показала результат в 48%.

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Более половины американцев не поддерживают как политика экс-главу Штатов Дональда Трампа, который является кандидатом на выборах президента США от Республиканской партии. Ровно 50% граждан также не поддерживают Камалу Харрис, говорится в экзитполах телеканала NBC. Как следует из статистики по итогам опроса избирателей, вышедших с избирательных участков, 50% из них не поддерживают Харрис как политика. Об отсутствии поддержки Трампа заявили 54% респондентов. Результаты опроса телеканал NBC транслировал в прямом эфире. В результатах также отмечается, что в вопросах управления экономикой и иммиграцией американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис. Также более 70% граждан США обеспокоены насилием, которое может начаться после объявления результатов выборов в США. Ранее Edison Research объявил результаты своего экзитпола. Так, поддержка Трампа в качестве кандидата на выборах президента США составила 44%, в то время как Харрис показала результат в 48%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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