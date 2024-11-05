NBC: половина американцев не поддерживают Трампа и столько же — Харрис

Более половины американцев не поддерживают как политика экс-главу Штатов Дональда Трампа, который является кандидатом на выборах президента США от Республиканской партии. Ровно 50% граждан также не поддерживают Камалу Харрис, говорится в экзитполах телеканала NBC.
Как следует из статистики по итогам опроса избирателей, вышедших с избирательных участков, 50% из них не поддерживают Харрис как политика. Об отсутствии поддержки Трампа заявили 54% респондентов. Результаты опроса телеканал NBC транслировал в прямом эфире.
В результатах также отмечается, что в вопросах управления экономикой и иммиграцией американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис. Также более 70% граждан США обеспокоены насилием, которое может начаться после объявления результатов выборов в США.
Ранее Edison Research объявил результаты своего экзитпола. Так, поддержка Трампа в качестве кандидата на выборах президента США составила 44%, в то время как Харрис показала результат в 48%.
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