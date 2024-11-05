В Петербурге впервые остановили дело из-за отправки обвиняемого на СВО

Суд в Санкт-Петербурге впервые остановил уголовное дело, поскольку обвиняемый подписал контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне спецоперации. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Подсудимый Михаил в пьяном виде до смерти забил твердым тупым предметом потерпевшего. В ходе рассмотрения дела в суд поступило ходатайство о его приостановке, поскольку обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Суд удовлетворил ходатайство», — рассказала Лебедева в telegram-канале «Лебединое озеро».
Уточняется, что мужчина уже занял должность стрелка-сапера штурмовой роты на спецоперации. Михаилу могло грозить до 15 лет лишения свободы согласно уголовному кодексу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составляют производства об алиментах.
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