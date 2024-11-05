05 ноября 2024

В Петербурге впервые остановили дело из-за отправки обвиняемого на СВО

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Суд удовлетворил ходатайство об отправке обвиняемого на СВО
Суд удовлетворил ходатайство об отправке обвиняемого на СВО Фото:

Суд в Санкт-Петербурге впервые остановил уголовное дело, поскольку обвиняемый подписал контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне спецоперации. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Подсудимый Михаил в пьяном виде до смерти забил твердым тупым предметом потерпевшего. В ходе рассмотрения дела в суд поступило ходатайство о его приостановке, поскольку обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Суд удовлетворил ходатайство», — рассказала Лебедева в telegram-канале «Лебединое озеро».

Уточняется, что мужчина уже занял должность стрелка-сапера штурмовой роты на спецоперации. Михаилу могло грозить до 15 лет лишения свободы согласно уголовному кодексу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составляют производства об алиментах.

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Суд в Санкт-Петербурге впервые остановил уголовное дело, поскольку обвиняемый подписал контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне спецоперации. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. «Подсудимый Михаил в пьяном виде до смерти забил твердым тупым предметом потерпевшего. В ходе рассмотрения дела в суд поступило ходатайство о его приостановке, поскольку обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Суд удовлетворил ходатайство», — рассказала Лебедева в telegram-канале «Лебединое озеро». Уточняется, что мужчина уже занял должность стрелка-сапера штурмовой роты на спецоперации. Михаилу могло грозить до 15 лет лишения свободы согласно уголовному кодексу. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составляют производства об алиментах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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