Два штата определились с выбором президента

Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге

06 ноября 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, работающего на республиканскую аудиторию, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков. «Бывший президент Дональд Трамп во вторник выиграл три голоса выборщиков Южной Дакоты на пост президента», — сообщило Associated Press. Эти штаты традиционно считаются республиканскими, и победа в них является важным шагом к общей победе. Более половины из 616 тысяч зарегистрированных избирателей в штате, а именно около 51%, поддерживают Республиканскую партию. В то же время доля сторонников Демократической партии составляет менее 24%. Помимо этого, Трамп лидирует в Вайоминге. «Бывший президент Дональд Трамп победил вице-президента Камалу Харрис в темно-красном Вайоминге, чтобы выиграть три голоса выборщиков наименее населенного штата во вторник», — передает Associated Press. По прогнозам Fox News, Трамп также выигрывает в Техасе. Штат принес ему 40 голосов выборщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, работающего на республиканскую аудиторию, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков. «Бывший президент Дональд Трамп во вторник выиграл три голоса выборщиков Южной Дакоты на пост президента», — сообщило Associated Press. Эти штаты традиционно считаются республиканскими, и победа в них является важным шагом к общей победе. Более половины из 616 тысяч зарегистрированных избирателей в штате, а именно около 51%, поддерживают Республиканскую партию. В то же время доля сторонников Демократической партии составляет менее 24%. Помимо этого, Трамп лидирует в Вайоминге. «Бывший президент Дональд Трамп победил вице-президента Камалу Харрис в темно-красном Вайоминге, чтобы выиграть три голоса выборщиков наименее населенного штата во вторник», — передает Associated Press. По прогнозам Fox News, Трамп также выигрывает в Техасе. Штат принес ему 40 голосов выборщиков.