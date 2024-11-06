Два штата определились с выбором президента

Кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, работающего на республиканскую аудиторию, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков.
«Бывший президент Дональд Трамп во вторник выиграл три голоса выборщиков Южной Дакоты на пост президента», — сообщило Associated Press. Эти штаты традиционно считаются республиканскими, и победа в них является важным шагом к общей победе. Более половины из 616 тысяч зарегистрированных избирателей в штате, а именно около 51%, поддерживают Республиканскую партию. В то же время доля сторонников Демократической партии составляет менее 24%.
Помимо этого, Трамп лидирует в Вайоминге. «Бывший президент Дональд Трамп победил вице-президента Камалу Харрис в темно-красном Вайоминге, чтобы выиграть три голоса выборщиков наименее населенного штата во вторник», — передает Associated Press.
По прогнозам Fox News, Трамп также выигрывает в Техасе. Штат принес ему 40 голосов выборщиков.
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