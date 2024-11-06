Два штата определились с выбором президента

Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге
Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, работающего на республиканскую аудиторию, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков.

«Бывший президент Дональд Трамп во вторник выиграл три голоса выборщиков Южной Дакоты на пост президента», — сообщило Associated Press. Эти штаты традиционно считаются республиканскими, и победа в них является важным шагом к общей победе. Более половины из 616 тысяч зарегистрированных избирателей в штате, а именно около 51%, поддерживают Республиканскую партию. В то же время доля сторонников Демократической партии составляет менее 24%.

Помимо этого, Трамп лидирует в Вайоминге. «Бывший президент Дональд Трамп победил вице-президента Камалу Харрис в темно-красном Вайоминге, чтобы выиграть три голоса выборщиков наименее населенного штата во вторник», — передает Associated Press.

По прогнозам Fox News, Трамп также выигрывает в Техасе. Штат принес ему 40 голосов выборщиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, работающего на республиканскую аудиторию, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков. «Бывший президент Дональд Трамп во вторник выиграл три голоса выборщиков Южной Дакоты на пост президента», — сообщило Associated Press. Эти штаты традиционно считаются республиканскими, и победа в них является важным шагом к общей победе. Более половины из 616 тысяч зарегистрированных избирателей в штате, а именно около 51%, поддерживают Республиканскую партию. В то же время доля сторонников Демократической партии составляет менее 24%. Помимо этого, Трамп лидирует в Вайоминге. «Бывший президент Дональд Трамп победил вице-президента Камалу Харрис в темно-красном Вайоминге, чтобы выиграть три голоса выборщиков наименее населенного штата во вторник», — передает Associated Press. По прогнозам Fox News, Трамп также выигрывает в Техасе. Штат принес ему 40 голосов выборщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...