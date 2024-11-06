Трамп завоевал лидерство в Висконсине

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Дональд Трамп лидирует в трех из семи ключевых штатах США
Дональд Трамп лидирует в трех из семи ключевых штатах США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Висконсин на ранних этапах подсчета голосов, набрав 60,7% голосов против 38,0% у его соперника Камалы Харрис. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у Харрис», — передает агентство. По их данным, такие результаты были получены после обработки 3% избирательных бюллетеней. На текущий момент Трамп имеет преимущество в трех из семи ключевых штатов, а Харрис — в двух.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп занимает лидирующие позиции по результатам подсчета первых бюллетеней, которые были отданы после закрытия избирательных участков в штатах Индиана и Кентукки. Согласно данным экзитпола, проведенного телеканалом NBC, большинство американцев выразили недовольство политической деятельностью Трампа. Также телеканал отметил, что 50% граждан США не поддерживают вице-президента Харрис, ссылаясь на результаты опроса избирателей.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Висконсин на ранних этапах подсчета голосов, набрав 60,7% голосов против 38,0% у его соперника Камалы Харрис. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. «Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у Харрис», — передает агентство. По их данным, такие результаты были получены после обработки 3% избирательных бюллетеней. На текущий момент Трамп имеет преимущество в трех из семи ключевых штатов, а Харрис — в двух. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп занимает лидирующие позиции по результатам подсчета первых бюллетеней, которые были отданы после закрытия избирательных участков в штатах Индиана и Кентукки. Согласно данным экзитпола, проведенного телеканалом NBC, большинство американцев выразили недовольство политической деятельностью Трампа. Также телеканал отметил, что 50% граждан США не поддерживают вице-президента Харрис, ссылаясь на результаты опроса избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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