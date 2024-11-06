Трамп завоевал лидерство в Висконсине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Висконсин на ранних этапах подсчета голосов, набрав 60,7% голосов против 38,0% у его соперника Камалы Харрис. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
«Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у Харрис», — передает агентство. По их данным, такие результаты были получены после обработки 3% избирательных бюллетеней. На текущий момент Трамп имеет преимущество в трех из семи ключевых штатов, а Харрис — в двух.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп занимает лидирующие позиции по результатам подсчета первых бюллетеней, которые были отданы после закрытия избирательных участков в штатах Индиана и Кентукки. Согласно данным экзитпола, проведенного телеканалом NBC, большинство американцев выразили недовольство политической деятельностью Трампа. Также телеканал отметил, что 50% граждан США не поддерживают вице-президента Харрис, ссылаясь на результаты опроса избирателей.
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