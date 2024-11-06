Fox News: Трамп получил 178 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис от Демократической партии. По данным телеканала Fox News, ориентирующегося на республиканскую аудиторию, Трамп набирает на 65 голосов больше, чем Харрис.
«Харрис — 113, Трамп — 178», — приводит прогнозы по количеству голосов телеканал. Дональд Трамп ведет с поддержкой 18 штатов, а Камала Харрис получила поддержку в 11 штатах. Для победы на выборах необходимо получить минимум 270 голосов выборщиков.
Также, по предварительным данным Fox News, за Дональда Трампа проголосовали 23,7 миллиона человек, в то время как за Камалу Харрис отдали свои голоса 20,8 миллиона избирателей. Эти цифры отражают текущее распределение предпочтений избирателей на данных выборах.
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