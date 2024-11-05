Текущие президентские выборы в США стали самыми дорогими в истории страны. Кандидаты от двух главных политических партий — Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии — в сумме потратили на свои кампании 3,5 миллиарда долларов. Об этом рассказала газета Financial Times.
«Харрис и Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме. Эти выборы стали самыми дорогими в истории США», — пишет Financial Times.
Кроме того, общие затраты на предвыборную гонку, с учетом усилий партийных комитетов и других групп, достигли 4,2 миллиарда долларов. Штаб Камалы Харрис смог собрать больше средств, чем штаб Дональда Трампа — 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда. Отмечается, что демократы потратили на кампанию больше республиканцев: 1,9 миллиарда против 1,6 миллиарда долларов.
Выборы президента США стали историческими. В ходе предвыборной гонки прошли единственные дебаты, которые вынудили одного из кандидатов Джо Байдена снять свою кандидатуру. Статус Трампа как самого старого политика, на которого еще и совершили покушение, является беспрецедентным в истории. Почему эти выборы уже вошли в историю даже без озвученного победителя — в материале URA.RU.
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