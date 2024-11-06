Из-за взрыва газа в Нововоронеже погибла женщина

Жительница Нововоронежа погибла во время пожара в Нововоронеже. ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Набережная ночью 6 ноября. Информацию подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«К сожалению, одна женщина погибла, парень 2008 года рождения получил ранения», — пишет глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, произошел взрыв газа.
В Воронеже ночью 6 ноября произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС России, ЧП произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Набережная. Огонь повредил три квартиры.
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