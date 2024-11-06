Из-за взрыва газа в Нововоронеже погибла женщина

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Во время пожара в Нововоронеже погибла женщина и пострадал ребенок
Во время пожара в Нововоронеже погибла женщина и пострадал ребенок Фото:

Жительница Нововоронежа погибла во время пожара в Нововоронеже. ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Набережная ночью 6 ноября. Информацию подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, одна женщина погибла, парень 2008 года рождения получил ранения», — пишет глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

В Воронеже ночью 6 ноября произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС России, ЧП произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Набережная. Огонь повредил три квартиры. 

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Жительница Нововоронежа погибла во время пожара в Нововоронеже. ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Набережная ночью 6 ноября. Информацию подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «К сожалению, одна женщина погибла, парень 2008 года рождения получил ранения», — пишет глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, произошел взрыв газа. В Воронеже ночью 6 ноября произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС России, ЧП произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Набережная. Огонь повредил три квартиры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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