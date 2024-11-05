Премьер Хорватии обозвал президента «пуделем Путина» за позицию по Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента страны Зорана Милановича как «пуделя Путина», критикуя его за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU). Об этом политик написал у себя в соцсети X.
«Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС помогли Украине… Они становятся, как и Миланович, „пуделями Путина“, — сказано в посте Пленковича.
НАТО приняло решение о создании Миссии по обеспечению безопасности и обучению Украины (NSATU), которая будет поддерживать Киев в военном аспекте. Для работы миссии будут задействованы примерно 700 сотрудников из стран-членов НАТО и партнерских государств. Задачи NSATU включают руководство процессом обучения военных ВСУ на спецобъектах, поддержку в долгосрочном развитии армии и координацию поставок военной техники и оборудования, пишет РТ.
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