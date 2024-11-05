05 ноября 2024

Премьер Хорватии обозвал президента «пуделем Путина» за позицию по Украине

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Премьер Хорватии разозлился из-за нежелания президента поддерживать инициативу по ВСУ
Премьер Хорватии разозлился из-за нежелания президента поддерживать инициативу по ВСУ Фото:

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента страны Зорана Милановича как «пуделя Путина», критикуя его за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU). Об этом политик написал у себя в соцсети X.

«Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС помогли Украине… Они становятся, как и Миланович, „пуделями Путина“, — сказано в посте Пленковича.

НАТО приняло решение о создании Миссии по обеспечению безопасности и обучению Украины (NSATU), которая будет поддерживать Киев в военном аспекте. Для работы миссии будут задействованы примерно 700 сотрудников из стран-членов НАТО и партнерских государств. Задачи NSATU включают руководство процессом обучения военных ВСУ на спецобъектах, поддержку в долгосрочном развитии армии и координацию поставок военной техники и оборудования, пишет РТ.

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента страны Зорана Милановича как «пуделя Путина», критикуя его за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU). Об этом политик написал у себя в соцсети X. «Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнеры в ЕС помогли Украине… Они становятся, как и Миланович, „пуделями Путина“, — сказано в посте Пленковича. НАТО приняло решение о создании Миссии по обеспечению безопасности и обучению Украины (NSATU), которая будет поддерживать Киев в военном аспекте. Для работы миссии будут задействованы примерно 700 сотрудников из стран-членов НАТО и партнерских государств. Задачи NSATU включают руководство процессом обучения военных ВСУ на спецобъектах, поддержку в долгосрочном развитии армии и координацию поставок военной техники и оборудования, пишет РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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