НАТО готовится к конфликту с Россией и Белоруссией: главное о СВО 5 ноября

Около 15 тысяч военных ВСУ в настоящее время находятся у границы с Белоруссией. Подразделения украинского спецназа дежурят там на постоянной основе. В том числе они ведут разведку с помощью БПЛА. Помимо этого, украинский дрон атаковал жилой дом в Белгороде, в результате чего пострадал один мирный житель. Главное о спецоперации на 5 ноября — в материале URA.RU.
НАТО готовится к открытому конфликту с РФ и Белоруссией
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк сообщил, что около 15 тысяч украинских солдат находятся на границе страны. Он отметил, что на постоянной основе там дежурят подразделения спецназа с бронетехникой из состава сил специальных операций и Национальной гвардии Украины. В том числе, ВСУ задействуют беспилотники для проведения разведывательных операций и используют провокацию против сотрудников силовых структур Белоруссии, находящихся на границе.
Белоусов нашел способ поддержать раненых бойцов СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать систему выплат военнослужащим, получившим серьезные ранения в ходе специальной военной операции. Целью нововведений является обеспечение адекватной материальной поддержки бойцов с тяжелыми ранениями, включая тех, кто перенес ампутацию.
Новая мера предусматривает увеличение суммы выплаты в случае, если ранение привело к тяжелым последствиям. Например, инвалидности или ампутации. Однако пока размер выплат для всех раненых одинаковый — три миллиона рублей.
Украинский дрон попал в жилой дом в Белгороде
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. Около 10 квартир пострадали, три из них сгорели. Ранения получили по меньшей мере пять человек, один из них был госпитализирован с минно-взрывными травмой.
Он также добавил, что пожарным удалось ликвидировать очаги возгорания и спасти мужчину с пятого этажа, который отравился продуктами горения.
«План победы» Зеленского невыполним
Бывший глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас считает, что «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского содержит невыполнимые условия и не приведет Киев к успеху. Он утверждает, что возвращение к границам 1991 года невозможно военным путем из-за численного и военного превосходства России.
Хаас отмечает, что никакие новые вооружения и снятие ограничений не помогут Украине защищать и освобождать территории одновременно. Вмешательство США и Европы могло бы изменить ситуацию, но оно приведет к конфликту НАТО с Россией.
ФРГ признали прогресс России в продвижении на Украине
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия медленно, но уверенно добивается прогресса в Украине. Он отметил, что ориентация российской экономики на военное производство дает стране преимущество во времени. Бройер сообщил, что Россия ежегодно производит до 1,5 тысяч боевых танков, что в два раза больше, чем в пяти крупнейших европейских странах НАТО, включая Германию, где их около 300. В ближайшие годы численность российских вооруженных сил может возрасти до 1,5 млн военнослужащих.
Тульские разведчики закрыли для ВСУ путь для прорыва в РФ
Тульские разведчики Воздушно-десантных войск России перекрыли маршрут прорыва войск Украины в Глушковском районе Курской области, передает Минобороны России. Украинские боевики с иностранной техникой пытались прорываться через границу на нескольких участках.
Разведывательная рота с позывными «Порш» и «Почта» ликвидировала противника, прикрывавшего проход в заграждениях, и обнаружила минный шлагбаум на границе. Старший разведчик «Порш» отметил, что на пути была проволока, но им удалось ответить огнем и успешно отступить без потерь, передает «Пятый канал».
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