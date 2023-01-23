23 января 2023

Пермские депутаты окончательно ликвидировали свой избирком

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, кабинка для голосования, выборы 2021
Запрет на муниципальные комиссии введен на федеральном уровне Фото:

Пермская гордума на заседании 24 января утвердила ликвидационный баланс избиркома Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевой избирательной комиссии. Это значит, что в течение 10 дней юрлицо будет исключено из реестра.

«В ближайшее время будет осуществлена процедура исключения из единого государственного реестра юридических лиц горизбиркома Перми», — отмечается в сообщении.

Требование об упразднении муниципальных избиркомов введено на федеральном уровне. Избирательная комиссия Перми относилась к этому типу, поскольку была учреждена городской думой. С 15 июня по решению крайизбиркома выборами в гордуму Перми занимается ТИК №1 Свердловского района.

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Пермская гордума на заседании 24 января утвердила ликвидационный баланс избиркома Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевой избирательной комиссии. Это значит, что в течение 10 дней юрлицо будет исключено из реестра. «В ближайшее время будет осуществлена процедура исключения из единого государственного реестра юридических лиц горизбиркома Перми», — отмечается в сообщении. Требование об упразднении муниципальных избиркомов введено на федеральном уровне. Избирательная комиссия Перми относилась к этому типу, поскольку была учреждена городской думой. С 15 июня по решению крайизбиркома выборами в гордуму Перми занимается ТИК №1 Свердловского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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