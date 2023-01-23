Пермские депутаты окончательно ликвидировали свой избирком

24 января 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Запрет на муниципальные комиссии введен на федеральном уровне Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская гордума на заседании 24 января утвердила ликвидационный баланс избиркома Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевой избирательной комиссии. Это значит, что в течение 10 дней юрлицо будет исключено из реестра. «В ближайшее время будет осуществлена процедура исключения из единого государственного реестра юридических лиц горизбиркома Перми», — отмечается в сообщении. Требование об упразднении муниципальных избиркомов введено на федеральном уровне. Избирательная комиссия Перми относилась к этому типу, поскольку была учреждена городской думой. С 15 июня по решению крайизбиркома выборами в гордуму Перми занимается ТИК №1 Свердловского района.

Пермская гордума на заседании 24 января утвердила ликвидационный баланс избиркома Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевой избирательной комиссии. Это значит, что в течение 10 дней юрлицо будет исключено из реестра. «В ближайшее время будет осуществлена процедура исключения из единого государственного реестра юридических лиц горизбиркома Перми», — отмечается в сообщении. Требование об упразднении муниципальных избиркомов введено на федеральном уровне. Избирательная комиссия Перми относилась к этому типу, поскольку была учреждена городской думой. С 15 июня по решению крайизбиркома выборами в гордуму Перми занимается ТИК №1 Свердловского района.