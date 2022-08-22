22 августа 2022

В Перми депутаты поддержали ликвидацию городского избиркома

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, дмитрий малютин
Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома за работу Фото:

Пермская городская избирательная комиссия будет ликвидирована. Ее полномочия прекращаются 1 сентября, а далее будет работать ликвидационная комиссия. Такое решение приняли сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании.

«32 депутата — за, 1 — воздержался, против — 0», — показало голосование по вопросу. Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома и его председателя за работу.

О планируемой ликвидации избиркома Перми URA.RU рассказывало ранее. Изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1.

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Пермская городская избирательная комиссия будет ликвидирована. Ее полномочия прекращаются 1 сентября, а далее будет работать ликвидационная комиссия. Такое решение приняли сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании. «32 депутата — за, 1 — воздержался, против — 0», — показало голосование по вопросу. Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома и его председателя за работу. О планируемой ликвидации избиркома Перми URA.RU рассказывало ранее. Изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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