В Перми депутаты поддержали ликвидацию городского избиркома

23 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома за работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская городская избирательная комиссия будет ликвидирована. Ее полномочия прекращаются 1 сентября, а далее будет работать ликвидационная комиссия. Такое решение приняли сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании. «32 депутата — за, 1 — воздержался, против — 0», — показало голосование по вопросу. Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома и его председателя за работу. О планируемой ликвидации избиркома Перми URA.RU рассказывало ранее. Изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1.

Пермская городская избирательная комиссия будет ликвидирована. Ее полномочия прекращаются 1 сентября, а далее будет работать ликвидационная комиссия. Такое решение приняли сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании. «32 депутата — за, 1 — воздержался, против — 0», — показало голосование по вопросу. Спикер думы Дмитрий Малютин поблагодарил членов городского избиркома и его председателя за работу. О планируемой ликвидации избиркома Перми URA.RU рассказывало ранее. Изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1.