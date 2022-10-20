В Челябинске разорился хозяин элитного ресторана

В суд с заявлением о банкротстве бизнесмен обратился сам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основатель закрытого пивного клуба-ресторана для челябинской элиты, Андрей Кристелли подал заявление о своем банкротстве, следует из базы судебных дел. Двумя месяцами раньше разорился и его пивной клуб «Крист», основанный в 1994 году.

«Заявление Кристелли поступило в суд 18 октября. Заседание по делу пока не назначено», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Частная пивоварня «Крист» и ресторан при ней открылись в 1994 году. Стать клиентом можно было лишь по рекомендации членов закрытого клуба. В силу этого заведение облюбовали представители местной элиты, пока «Крист» не потеснили конкурирующие заведения. Собственником пивоварни была семья бизнесмена Андрея Кристелли.

В 2014 году фирма «Крист» взяла 10-миллионный кредит, но сумела выплатить его лишь частично. С учетом пени сумма задолженности составила 12 млн 181 тысячу рублей. Залогом при взятии кредита была недвижимость — пивоваренный цех, склад и пивной клуб-ресторан по адресу: улица Гагарина, 1 в Челябинске. В 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску банка «Восточный» принял решение продать недвижимость в счет погашения кредита.

По требованию банка «Крист» признали банкротом. Точки продаж пива «Крист» прекратили работу в марте, а ресторан закрылся в апреле. По телефону, который имеется в распоряжении URA.RU, Кристелли не ответил.