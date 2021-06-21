В Челябинске банкротят закрытый пивной клуб, где собиралась элита

В суд подано заявление о банкротстве пивоварни «Крист» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск от банка «Восточный» с требованием ввести процедуру банкротства на частной семейной пивоварне «Крист» (ЧСП). Речь идет об одной из первых частных пивоварен в Челябинске, на базе которого долгие годы работал закрытый элитный клуб бизнесмена Андрея Кристелли.

Согласно базе данных суда, иск поступил 21 июня и заявление пока не принято к производству. Ранее КБ «Восточный» выиграл у ЧСП ООО «Крист» иск на сумму в 7,2 млн рублей за непогашенный кредит, взятый в 2014 году, с учетом пени. Соответчиками также стали ООО «Пивной клуб „Крист“», ООО «Крист» и ООО «Фирма „Крист“».

Залогом при взятии кредита стала недвижимость — пивоваренный цех, склад и пивной клуб-ресторан по адресу: улица Гагарина, 1 в Челябинске. 3 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску «Восточного» принял решение продать недвижимость в счет погашения кредита. «Обратить взыскание на заложенное имущество путем продажи с публичных торгов», — говорится в решении суда. Юристы Кристелли пытались это решение оспорить, но проиграли, после чего поступило заявление о банкротстве фирмы.

Пивоварня «Крист» была открыта в 1994 году. Точки продаж находились в крупных торговых центрах города. В пивной клуб могли попасть только по рекомендации членов клуба. Летом 2020 года точки продаж закрылись, не выдержав конкуренции с производителями, продававшими продукцию по более низкой цене. Два месяца назад закрылся клуб. По телефону, который имеется в распоряжении URA.RU, Кристелли не ответил.