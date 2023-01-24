Тюменские поисковики нашли родных погибшего бойца спустя 20 лет

Тюменские поисковики нашли родственников красноармейца, чьи останки были обнаружены более 20 лет назад. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Найдены родственники погибшего красноармейца, останки которого обнаружили тюменские поисковики в экспедиции 2002 года в деревне Сазоненки Тверской области. 20 лет не удавалось прочесть надпись на вкладыше в медальоне. И только в начале года в лаборатории „Солдатский медальон“ смогли установить личные данные бойца. Им оказался Николай Анисимович Ремизов 1916 года рождения», — рассказали в telegram-канале инфоцентра властей Тюменской области.
Как оказалось, погибший боец был родом из села Русская Норка Пензенской области. Его призвали в Москве, в июне 1941 года. Николай Ремизов был стрелком.
Тюменцам удалось найти родных павшего воина. Его внук в настоящее время живет в Москве. Вскоре семье передадут смертный медальон и архивные документы, а также сообщат координаты братской могилы, в которой захоронены останки красноармейца.
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Тюменские поисковики нашли родственников красноармейца, чьи останки были обнаружены более 20 лет назад. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Найдены родственники погибшего красноармейца, останки которого обнаружили тюменские поисковики в экспедиции 2002 года в деревне Сазоненки Тверской области. 20 лет не удавалось прочесть надпись на вкладыше в медальоне. И только в начале года в лаборатории „Солдатский медальон“ смогли установить личные данные бойца. Им оказался Николай Анисимович Ремизов 1916 года рождения», — рассказали в telegram-канале инфоцентра властей Тюменской области. Как оказалось, погибший боец был родом из села Русская Норка Пензенской области. Его призвали в Москве, в июне 1941 года. Николай Ремизов был стрелком. Тюменцам удалось найти родных павшего воина. Его внук в настоящее время живет в Москве. Вскоре семье передадут смертный медальон и архивные документы, а также сообщат координаты братской могилы, в которой захоронены останки красноармейца.