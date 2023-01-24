Тюменские поисковики нашли родных погибшего бойца спустя 20 лет

Родным передадут медальон погибшего воина и сообщат, где его братская могила (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские поисковики нашли родственников красноармейца, чьи останки были обнаружены более 20 лет назад. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Найдены родственники погибшего красноармейца, останки которого обнаружили тюменские поисковики в экспедиции 2002 года в деревне Сазоненки Тверской области. 20 лет не удавалось прочесть надпись на вкладыше в медальоне. И только в начале года в лаборатории „Солдатский медальон“ смогли установить личные данные бойца. Им оказался Николай Анисимович Ремизов 1916 года рождения», — рассказали в telegram-канале инфоцентра властей Тюменской области.

Как оказалось, погибший боец был родом из села Русская Норка Пензенской области. Его призвали в Москве, в июне 1941 года. Николай Ремизов был стрелком.

Тюменцам удалось найти родных павшего воина. Его внук в настоящее время живет в Москве. Вскоре семье передадут смертный медальон и архивные документы, а также сообщат координаты братской могилы, в которой захоронены останки красноармейца.