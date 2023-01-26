Курганцы продают шашлыки, чтобы собрать деньги на оружие бойцам из зоны СВО

27 января 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

В Кургане продают шашлыки и плов, чтобы собрать деньги и купить антидроновое ружья бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Кургана продают шашлыки, чебуреки и плов, чтобы собрать деньги на ружье против дронов для бойцов из зоны спецоперации на Украине. Об этом сообщается в благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Сбор идет в рамках православной выставки-ярмарке в спорткомплексе им. Горбенко. «Уважаемые курганцы, участники группы! У нас остался готовый шашлык. Очень вкусный, от трех порций, доставка бесплатно! 10 порций по 250 рублей. Чебуреки по 60 рублей, плов — 180 рублей. Часть средств пойдет на поддержку наших бойцов в зоне СВО, чтобы купить антидроновое ружье для спецназа ГРУ», — говорится в группе. Также на православной ярмарке идет продажа пирогов, пирожков и казачьего шулюма. Ранее сообщалось, что в Кургане на православной выставке соберут деньги на ружье для захвата дронов. На него планируют собрать порядка полумиллиона рублей. До этого одно такое оружие уже передали бойцам из зоны СВО. Также URA.RU показывало, как уральский казак из батальона «Дон» испытал подаренное курганцами антидроновое ружье на деле.

Жители Кургана продают шашлыки, чебуреки и плов, чтобы собрать деньги на ружье против дронов для бойцов из зоны спецоперации на Украине. Об этом сообщается в благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Сбор идет в рамках православной выставки-ярмарке в спорткомплексе им. Горбенко. «Уважаемые курганцы, участники группы! У нас остался готовый шашлык. Очень вкусный, от трех порций, доставка бесплатно! 10 порций по 250 рублей. Чебуреки по 60 рублей, плов — 180 рублей. Часть средств пойдет на поддержку наших бойцов в зоне СВО, чтобы купить антидроновое ружье для спецназа ГРУ», — говорится в группе. Также на православной ярмарке идет продажа пирогов, пирожков и казачьего шулюма. Ранее сообщалось, что в Кургане на православной выставке соберут деньги на ружье для захвата дронов. На него планируют собрать порядка полумиллиона рублей. До этого одно такое оружие уже передали бойцам из зоны СВО. Также URA.RU показывало, как уральский казак из батальона «Дон» испытал подаренное курганцами антидроновое ружье на деле.