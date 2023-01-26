26 января 2023

Премьер Венгрии Орбан назвал срок урегулирования конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование кризиса на Украине займет месяцы и годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
В Венгрии считают, что мирные переговоры займут месяцы и годы Фото:
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Необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине, однако переговоры могут затянуться на несколько месяцев или даже на годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Не надо слишком усложнять дело, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, но это может занять месяцы и даже годы», — такое мнение Виктор Орбан высказал на встрече с участниками международной конференции, организованной в Будапеште образовательным фондом Mathias Corvinus Collegium.

Кроме этого, премьер-министр Венгрии считает, что в Европе назрел «кризис» политического руководства. По мнению Виктора Орбана, европейские политики с трудом формулируют интересы континента.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Кремль неоднократно пыталась начать мирные переговоры с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным.

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Необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине, однако переговоры могут затянуться на несколько месяцев или даже на годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Не надо слишком усложнять дело, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, но это может занять месяцы и даже годы», — такое мнение Виктор Орбан высказал на встрече с участниками международной конференции, организованной в Будапеште образовательным фондом Mathias Corvinus Collegium. Кроме этого, премьер-министр Венгрии считает, что в Европе назрел «кризис» политического руководства. По мнению Виктора Орбана, европейские политики с трудом формулируют интересы континента. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Кремль неоднократно пыталась начать мирные переговоры с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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