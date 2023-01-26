Премьер Венгрии Орбан назвал срок урегулирования конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование кризиса на Украине займет месяцы и годы

27 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

В Венгрии считают, что мирные переговоры займут месяцы и годы Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине, однако переговоры могут затянуться на несколько месяцев или даже на годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Не надо слишком усложнять дело, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, но это может занять месяцы и даже годы», — такое мнение Виктор Орбан высказал на встрече с участниками международной конференции, организованной в Будапеште образовательным фондом Mathias Corvinus Collegium. Кроме этого, премьер-министр Венгрии считает, что в Европе назрел «кризис» политического руководства. По мнению Виктора Орбана, европейские политики с трудом формулируют интересы континента. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Кремль неоднократно пыталась начать мирные переговоры с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным.

Необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине, однако переговоры могут затянуться на несколько месяцев или даже на годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Не надо слишком усложнять дело, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, но это может занять месяцы и даже годы», — такое мнение Виктор Орбан высказал на встрече с участниками международной конференции, организованной в Будапеште образовательным фондом Mathias Corvinus Collegium. Кроме этого, премьер-министр Венгрии считает, что в Европе назрел «кризис» политического руководства. По мнению Виктора Орбана, европейские политики с трудом формулируют интересы континента. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Кремль неоднократно пыталась начать мирные переговоры с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным.