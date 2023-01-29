Оппозиционер из ХМАО заступился за Раю Мамедову, оскорбившую русских

30 января 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Абдуррахманов назвал потерпевшего в деле Мамедовой придурком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава окружного отделения «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов встал на защиту Раи Мамедовой из Сургута, обвиняемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Публичное обращение Абдуррахманов разместил на своем YouTube-канале. «Это высказывание Раи Мамедовой в отношении русских, конечно, недопустимо. Не только в отношении русского народа, но и в отношении других народов должно быть такое. Но этого мы не наблюдаем. Я сам сталкивался с этим. Мне даже в интернете пишут в комментариях, что якобы вас ни кто сюда не звал. За то, что Мамедова сказала, ее нужно привлечь, но ей грозит три-четыре года. А на это время ей придется бросить троих несовершеннолетних детей. И кем эти дети потом станут. Для нее самый оптимальный вариант — это один год условно, что бы она закрыла рот и больше не открывала», — сообщил Абдуррахманов. Помимо этого оппозиционер сообщил, что Мамедова поступила так из-за провокации, которую совершил ее сосед Дмитрий Кожеватов, опубликовав видео ее детей в общедомовом чате. «Ну никому из нас не понравится, что наш сосед придурок будет ходить снимать. Я бы сам ему ответил. Этот придурок снял [детей Мамедовой] и выложил в интернет. Ну, естественно, тема, где есть дети, провокационная. Любого человека можно вывести из себя и спровоцировать на подобные высказывания», — сообщил Абдуррахманов. Адвокат Кожеватова Роман Барышников заявил журналисту URA.RU, что они пока воздержатся от комментария. Сначала им необходимо изучить с клиентом видеообращение Абдуррахманова. «Мы изучим данное обращение и только потом можем что-то комментировать», — заявил Баршников. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава окружного отделения «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов встал на защиту Раи Мамедовой из Сургута, обвиняемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Публичное обращение Абдуррахманов разместил на своем YouTube-канале. «Это высказывание Раи Мамедовой в отношении русских, конечно, недопустимо. Не только в отношении русского народа, но и в отношении других народов должно быть такое. Но этого мы не наблюдаем. Я сам сталкивался с этим. Мне даже в интернете пишут в комментариях, что якобы вас ни кто сюда не звал. За то, что Мамедова сказала, ее нужно привлечь, но ей грозит три-четыре года. А на это время ей придется бросить троих несовершеннолетних детей. И кем эти дети потом станут. Для нее самый оптимальный вариант — это один год условно, что бы она закрыла рот и больше не открывала», — сообщил Абдуррахманов. Помимо этого оппозиционер сообщил, что Мамедова поступила так из-за провокации, которую совершил ее сосед Дмитрий Кожеватов, опубликовав видео ее детей в общедомовом чате. «Ну никому из нас не понравится, что наш сосед придурок будет ходить снимать. Я бы сам ему ответил. Этот придурок снял [детей Мамедовой] и выложил в интернет. Ну, естественно, тема, где есть дети, провокационная. Любого человека можно вывести из себя и спровоцировать на подобные высказывания», — сообщил Абдуррахманов. Адвокат Кожеватова Роман Барышников заявил журналисту URA.RU, что они пока воздержатся от комментария. Сначала им необходимо изучить с клиентом видеообращение Абдуррахманова. «Мы изучим данное обращение и только потом можем что-то комментировать», — заявил Баршников. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими.