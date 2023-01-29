Тюменские общественники получат госденьги новым способом

Некоммерческий сектор Тюменской области будет получать деньги от мэрии онлайн

Некоммерческие организации Тюмени смогут получать деньги на проекты онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские некоммерческие организации и общественники будут выигрывать муниципальные деньги в электронном формате. Информация об этом размещена на официальной странице администрации Тюмени.

«Региональный портал конкурсов позволит отбирать программы (проекты) некоммерческих организаций, проводить в электронном виде конкурсы (регионального и муниципального уровней) на предоставление субсидий некоммерческим организациям, принимать заявки, регистрировать их, проверять и оценивать. Заявки можно будет подать через личный кабинет на официальном сайте конкурса в форме заполнения электронных документов», — сказано в релизе пресс-службы.

По информации источника агентства, проект поручено курировать директору городского департамента экономики и стратегического развития Сергею Толстых. Прием заявок система начнет с 1 февраля. Очной защиты проектов не будет.

Агентство направило запрос в тюменскую мэрию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о миссии для тюменской общественной палаты, которую придумали для ее представителей местные элиты. Новый созыв организации будет работать над развитием кремлевского проекта «Движение первых».