30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023

В ЯНАО мерчендайзеру детского питания готовы платить 602 рубля в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., детское питание, агуша
В ЯНАО ищут сотрудника на зарплату 602 рубля в месяц Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность мерчендайзера по детскому питанию. На сайте hh.ru, где была размещена вакансия, сообщается, что сотруднику готовы платить от 602 рублей в месяц.

«Международная компания „Ancor“ открывает вакансию стационарного мерчендайзера для работы с крупнейшей FMCG компанией в категории „детское питание“. <…> График работы: гибкий, 2 дня в неделю по 30 минут в день. Уровень заработной платы: 602 рубля/месяц (140 рублей/час)», — сообщается в вакансии.

Работодатель подчеркнул, что это подработка, однако есть перспектива карьерного роста. В задачи сотрудника входит выкладка товара в ГМ «Магнит», проверка сроков годности и ценников. Обязательно нужно иметь медкнижку и смартфон с операционной системой Android, можно без опыта работы.

Агентство пыталось связаться с работодателем по указанному в вакансии номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее сообщалось, что работодатели в ЯНАО стали чаще предлагать сотрудникам зарплату от 150 тысяч рублей. В январе было открыто более 430 таких вакансий.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность мерчендайзера по детскому питанию. На сайте hh.ru, где была размещена вакансия, сообщается, что сотруднику готовы платить от 602 рублей в месяц. «Международная компания „Ancor“ открывает вакансию стационарного мерчендайзера для работы с крупнейшей FMCG компанией в категории „детское питание“. <…> График работы: гибкий, 2 дня в неделю по 30 минут в день. Уровень заработной платы: 602 рубля/месяц (140 рублей/час)», — сообщается в вакансии. Работодатель подчеркнул, что это подработка, однако есть перспектива карьерного роста. В задачи сотрудника входит выкладка товара в ГМ «Магнит», проверка сроков годности и ценников. Обязательно нужно иметь медкнижку и смартфон с операционной системой Android, можно без опыта работы. Агентство пыталось связаться с работодателем по указанному в вакансии номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее сообщалось, что работодатели в ЯНАО стали чаще предлагать сотрудникам зарплату от 150 тысяч рублей. В январе было открыто более 430 таких вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...