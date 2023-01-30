В ЯНАО мерчендайзеру детского питания готовы платить 602 рубля в месяц

В ЯНАО ищут сотрудника на зарплату 602 рубля в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность мерчендайзера по детскому питанию. На сайте hh.ru, где была размещена вакансия, сообщается, что сотруднику готовы платить от 602 рублей в месяц.

«Международная компания „Ancor“ открывает вакансию стационарного мерчендайзера для работы с крупнейшей FMCG компанией в категории „детское питание“. <…> График работы: гибкий, 2 дня в неделю по 30 минут в день. Уровень заработной платы: 602 рубля/месяц (140 рублей/час)», — сообщается в вакансии.

Работодатель подчеркнул, что это подработка, однако есть перспектива карьерного роста. В задачи сотрудника входит выкладка товара в ГМ «Магнит», проверка сроков годности и ценников. Обязательно нужно иметь медкнижку и смартфон с операционной системой Android, можно без опыта работы.

Агентство пыталось связаться с работодателем по указанному в вакансии номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее сообщалось, что работодатели в ЯНАО стали чаще предлагать сотрудникам зарплату от 150 тысяч рублей. В январе было открыто более 430 таких вакансий.