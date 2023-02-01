Московская нефтегазовая компания планирует построить НПЗ в ХМАО

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Клипарт. ЯНАО, газ, нефть, конденсат, переработка
В ХМАО построят новый НПЗ Фото:

«Куноватская нефтяная компания» собирается построить в ХМАО нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в прямом эфире на странице «ВКонтакте» глава Белоярского района Сергей Маненков.

«Куноватская нефтяная компания» построит мини НПЗ для снабжения региона недорогим моторным топливом и дорожным битумом. Ввод запланирован на 2024 год», — поделился чиновник.

«Куноватская нефтяная компания» владеет лицензией на разработку Окраинного лицензионного участка в Белоярском районе. В феврале нефтяники приступят к пробной эксплуатации нефтегазового месторождения, рассчитывая добывать до 10 тыс тонн нефти в месяц.

Компания была основана в 2015 году, зарегистрирована в Москве. Редакция URA.RU попыталась узнать об организации и ее дальнейших планах, но номера телефонов предприятия оказались недоступны.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. В проект вложат более двух миллиардов рублей.

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«Куноватская нефтяная компания» собирается построить в ХМАО нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в прямом эфире на странице «ВКонтакте» глава Белоярского района Сергей Маненков. «Куноватская нефтяная компания» построит мини НПЗ для снабжения региона недорогим моторным топливом и дорожным битумом. Ввод запланирован на 2024 год», — поделился чиновник. «Куноватская нефтяная компания» владеет лицензией на разработку Окраинного лицензионного участка в Белоярском районе. В феврале нефтяники приступят к пробной эксплуатации нефтегазового месторождения, рассчитывая добывать до 10 тыс тонн нефти в месяц. Компания была основана в 2015 году, зарегистрирована в Москве. Редакция URA.RU попыталась узнать об организации и ее дальнейших планах, но номера телефонов предприятия оказались недоступны. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. В проект вложат более двух миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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