ФСБ рассекретила архивные материалы о свердловчанах и Сталинграде

В Екатеринбурге открылась выставка «Свердловск — Сталинграду», на которой представлены секретные материалы ФСБ

02 февраля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Выставка продлится до 28 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка «Свердловск — Сталинграду». Среди прочих экспонатов на ней представлены засекреченные ранее архивы ФСБ: фотографии, документы, письма, телеграммы и спецсообщения, передает корреспондент URA.RU с места событий. Первый раздел выставки посвящен эвакуации заводов и гражданского населения из Сталинградской области в Свердловскую и их работе на Урале. Второй — тому, как свердловчане восстанавливали разрушенный город и какое шефство взяли над воинами-земляками, участвовавших в битве за Сталинград. В третьем разделе содержатся самые эмоциональные свидетельства героев сталинградского сражения — их письма, открытки, извещения и справки о гибели и ранениях, фотографии и воспоминания. Вот выдержки из спецсообщения Управления НКВД по Свердловской области о политическом настроении рабочих, колхозников и интеллигенции на 25 декабря 1942 года. «Вас будет молодое поколение в своих песнях воспевать, о вас буду книги писать, стихи сочинять и легенды слагать, только о вас, героях-богатырях. Ваши меткие артиллерийские залпы по поганым фрицам войдут в историю человечества. Фашизм будет уничтожен, и снова зацветут сады Украины и снова засветит ярко солнце над нашей землей», — писала незнакомому защитнику Сталинграда жительница Свердловска. Новость по теме Минобороны России рассекретило новые факты о Сталинграде «Здесь круглые сутки шум, стон, свист снарядов, мин, бомб и пуль. Иногда все заваливается дымом, порохом. Бои за Сталинград идут жестокие. Гитлер подбрасывает все новые и новые резервы, но город Сталинград мы не отдадим никогда и ни за что. Отсюда придется фрицам и гансам драпать до самого Берлина, и не один из них не уйдет, а получит девять грамм свинца и два аршина земли», — писал в октябре 1942 года солдат Меркушин своей семье в Нижнюю Туру. Агентство обратилось в УФСБ России по Свердловской области с просьбой прокомментировать появление ранее засекреченных материалов на выставке. Официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева пояснила, что отзывы населения о победе в Сталинградской битве были очень важны. «Население среднего Урала положительно встретило победу советских войск под Сталинградом. Многие осознавали значение этой победы, и миф о непобедимости германской армии был разрушен благодаря героической победе Красной армии», — прокомментировала Алина Казанцева. Сталинградская битва — крупнейшее сражение в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Она продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек. Январь 1943 год. Бойцы Красной Армии ведут бой с противником южнее Сталинграда. Фото: Размик Закарян Рассказ солдата о боях на подступах к Сталинграду. Фото: Размик Закарян Сентябрь 1943 года. Колхозница Мария Степановна Кравченко встречает сына-танкиста, гвардии старшего лейтенанта Ивана Кондратьевича Кравченко, награжденного орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». Фото: Размик Закарян Спецсообщение Управления НКВД по Свердловской области о политических настроениях населения. Фото: Размик Закарян Александр Яковлевич Грузков со своей матерью Прасковьей Григорьевной перед отправкой на фронт в 1942 году Фото: Размик Закарян 20 декабря 1942 года. Извещение о гибели Кобяшева Е.И. в районе города Сада под Сталинградом. Фото: Размик Закарян Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка «Свердловск — Сталинграду». Среди прочих экспонатов на ней представлены засекреченные ранее архивы ФСБ: фотографии, документы, письма, телеграммы и спецсообщения, передает корреспондент URA.RU с места событий. Первый раздел выставки посвящен эвакуации заводов и гражданского населения из Сталинградской области в Свердловскую и их работе на Урале. Второй — тому, как свердловчане восстанавливали разрушенный город и какое шефство взяли над воинами-земляками, участвовавших в битве за Сталинград. В третьем разделе содержатся самые эмоциональные свидетельства героев сталинградского сражения — их письма, открытки, извещения и справки о гибели и ранениях, фотографии и воспоминания. Вот выдержки из спецсообщения Управления НКВД по Свердловской области о политическом настроении рабочих, колхозников и интеллигенции на 25 декабря 1942 года. «Вас будет молодое поколение в своих песнях воспевать, о вас буду книги писать, стихи сочинять и легенды слагать, только о вас, героях-богатырях. Ваши меткие артиллерийские залпы по поганым фрицам войдут в историю человечества. Фашизм будет уничтожен, и снова зацветут сады Украины и снова засветит ярко солнце над нашей землей», — писала незнакомому защитнику Сталинграда жительница Свердловска. «Здесь круглые сутки шум, стон, свист снарядов, мин, бомб и пуль. Иногда все заваливается дымом, порохом. Бои за Сталинград идут жестокие. Гитлер подбрасывает все новые и новые резервы, но город Сталинград мы не отдадим никогда и ни за что. Отсюда придется фрицам и гансам драпать до самого Берлина, и не один из них не уйдет, а получит девять грамм свинца и два аршина земли», — писал в октябре 1942 года солдат Меркушин своей семье в Нижнюю Туру. Агентство обратилось в УФСБ России по Свердловской области с просьбой прокомментировать появление ранее засекреченных материалов на выставке. Официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева пояснила, что отзывы населения о победе в Сталинградской битве были очень важны. «Население среднего Урала положительно встретило победу советских войск под Сталинградом. Многие осознавали значение этой победы, и миф о непобедимости германской армии был разрушен благодаря героической победе Красной армии», — прокомментировала Алина Казанцева. Сталинградская битва — крупнейшее сражение в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Она продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек.