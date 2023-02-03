Свердловский депутат Госдумы предложил отправлять на СВО безработных

По мнению депутата Максима Иванова, стране выгоднее отправлять на спецоперацию безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вместо ценных сотрудников, из-за отсутствия которых работа на предприятиях останавливается, на специальную военную операцию РФ на Украине лучше отправлять безработных. С таким мнением у себя в telegram-канале выступил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных „клиентов“ центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», — написал Иванов.

Ранее депутат ГД Виктор Соболев предложил привлекать к военным сборам не служивших россиян старше 30 лет. Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат.