Свердловский депутат Госдумы предложил отправлять на СВО безработных

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По мнению депутата Максима Иванова, стране выгоднее отправлять на спецоперацию безработных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вместо ценных сотрудников, из-за отсутствия которых работа на предприятиях останавливается, на специальную военную операцию РФ на Украине лучше отправлять безработных. С таким мнением у себя в telegram-канале выступил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных „клиентов“ центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», — написал Иванов.

Ранее депутат ГД Виктор Соболев предложил привлекать к военным сборам не служивших россиян старше 30 лет. Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат.

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Вместо ценных сотрудников, из-за отсутствия которых работа на предприятиях останавливается, на специальную военную операцию РФ на Украине лучше отправлять безработных. С таким мнением у себя в telegram-канале выступил депутат Госдумы Максим Иванов. «Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных „клиентов“ центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», — написал Иванов. Ранее депутат ГД Виктор Соболев предложил привлекать к военным сборам не служивших россиян старше 30 лет. Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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