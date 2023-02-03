Силовики спасли свердловчанина, повисшего на штыре забора

03 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец попытался перелезть через острый забор, но напоролся на штырь Фото: Василий Гришин © URA.RU Житель Екатеринбурга, пытаясь сократить путь, решил перелезть через острый забор парка Зеленая роща. Но напоролся на один из штырей и проткнул ногу, а затем повис вниз головой. Прохожие вызвали сотрудников МЧС, и те перекусили инструментом прут. В больницу пострадавшего доставили с куском железа в теле, сообщает подробности министерство здравоохранения Свердловской области в telegram-канале. «Мужчина поступил в профильную больницу №36, где медикам также пришлось взять в руки болгарку: чтобы подготовить пациента к операции, прут было необходимо спилить как можно ближе к коже. Острый металл повредил пострадавшему внутреннюю поверхность мышц бедра. К счастью, он прошел рядом с сосудисто-нервным пучком», — рассказали в минздраве. Хирурги бережно извлекли остатки железа и обработали рану, пациент быстро пошел на поправку. Врачи отмечают, что мужчине крупно повезло — если бы повредилась бедренная артерия или сосуды, исход мог быть трагическим.

Житель Екатеринбурга, пытаясь сократить путь, решил перелезть через острый забор парка Зеленая роща. Но напоролся на один из штырей и проткнул ногу, а затем повис вниз головой. Прохожие вызвали сотрудников МЧС, и те перекусили инструментом прут. В больницу пострадавшего доставили с куском железа в теле, сообщает подробности министерство здравоохранения Свердловской области в telegram-канале. «Мужчина поступил в профильную больницу №36, где медикам также пришлось взять в руки болгарку: чтобы подготовить пациента к операции, прут было необходимо спилить как можно ближе к коже. Острый металл повредил пострадавшему внутреннюю поверхность мышц бедра. К счастью, он прошел рядом с сосудисто-нервным пучком», — рассказали в минздраве. Хирурги бережно извлекли остатки железа и обработали рану, пациент быстро пошел на поправку. Врачи отмечают, что мужчине крупно повезло — если бы повредилась бедренная артерия или сосуды, исход мог быть трагическим.