Скандальный пермский депутат сделал заявление из Германии

Пермский депутат Сергей Захаров опроверг информацию по поводу подачи заявления о добровольном снятии полномочий

07 февраля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Захаров не ответил, будет ли сдавать мандат Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат пермской гордумы Сергей Захаров не планирует прибегать к услугам консульства в сдаче мандата. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. Сейчас депутат находится Германии, где негативно высказывался об СВО. «Нет. В консульство не планирую ехать», — заявил депутат. Такой короткий ответ был получен на вопрос о том, верна ли новая информация по источникам агентства, согласно которой он планирует подать заявление через российское консульство в Германии. На вопрос, будет ли он вообще сдавать мандат, депутат отвечать не стал, отказавшись от комментариев. Ранее источник агентства, близкий к мэрии, сообщил о том, что власти Перми придумали, как урегулировать ситуацию с Захаровым. По его информации, Захаров планировал подать заявление через российское консульство Германии. URA.RU писало, что депутат Пермской гордумы Сергей Захаров уехал в Германию, где, по его словам, пишет книгу. Сейчас депутат исключен из фракции «Единой России», из рабочих групп и совета при губернаторе Пермского края. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.

Депутат пермской гордумы Сергей Захаров не планирует прибегать к услугам консульства в сдаче мандата. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. Сейчас депутат находится Германии, где негативно высказывался об СВО. «Нет. В консульство не планирую ехать», — заявил депутат. Такой короткий ответ был получен на вопрос о том, верна ли новая информация по источникам агентства, согласно которой он планирует подать заявление через российское консульство в Германии. На вопрос, будет ли он вообще сдавать мандат, депутат отвечать не стал, отказавшись от комментариев. Ранее источник агентства, близкий к мэрии, сообщил о том, что власти Перми придумали, как урегулировать ситуацию с Захаровым. По его информации, Захаров планировал подать заявление через российское консульство Германии. URA.RU писало, что депутат Пермской гордумы Сергей Захаров уехал в Германию, где, по его словам, пишет книгу. Сейчас депутат исключен из фракции «Единой России», из рабочих групп и совета при губернаторе Пермского края. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.