Власти Перми договорились с депутатом из Германии, критиковавшим СВО

Власти Перми договорились с депутатом Сергеем Захаровым, уехавшим в Германию и критиковавшим спецоперацию

07 февраля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Захаров подаст заявление в марте через консульство Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми придумали, как урегулировать ситуацию с депутатом пермской гордумы Сергеем Захаровым, который, уехав в Германию, критиковал СВО. Источники, близкие к мэрии, уверяют, что в ближайшее время Захаров сложит мандат сам, прибегнув к помощи российского консульства в Германии. «Он сам подаст заявление, через консульство. В марте. Договоренность такая», — отметил источник. Обсуждалось, отказаться от мандата можно нарочным отправлением, но законодательство этого не позволяет, добавил собеседник. Собеседник в краевой политтусовке отмечает, что если Захаров не сделает это по доброй воле, то власти прибегнут к принятому на днях федеральному закону, который позволяет лишать депутата мандата в случае пропуска всех заседаний в течение полугода. Закон вступает в силу с 1 марта, и именно с этой даты пойдет отсчет пропуска. Сергей Захаров не посещает заседания с мая 2022 года, но срок отсчета пойдет с 1 марта. Таким образом, рассуждают источники, поднять вопрос о лишении его мандата можно будет только в сентябре. Следовательно, выборы пройдут в единый день голосования 2024 года. Именно поэтому сейчас никто не занимается поиском претендентов на мандат Захарова. Сначала надо с лишением полномочий разобраться. В пресс-службе гордумы корреспонденту URA.RU пояснили, что закон разрешает отказаться от мандата, написав заявление. Каким образом будет доставлено это заявление — нарочным, через консульство или другим способом — не имеет значения. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат Пермской гордумы Сергей Захаров в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. С прошлого года он находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. Осенью того же года его исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и состава совета при губернаторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Перми придумали, как урегулировать ситуацию с депутатом пермской гордумы Сергеем Захаровым, который, уехав в Германию, критиковал СВО. Источники, близкие к мэрии, уверяют, что в ближайшее время Захаров сложит мандат сам, прибегнув к помощи российского консульства в Германии. «Он сам подаст заявление, через консульство. В марте. Договоренность такая», — отметил источник. Обсуждалось, отказаться от мандата можно нарочным отправлением, но законодательство этого не позволяет, добавил собеседник. Собеседник в краевой политтусовке отмечает, что если Захаров не сделает это по доброй воле, то власти прибегнут к принятому на днях федеральному закону, который позволяет лишать депутата мандата в случае пропуска всех заседаний в течение полугода. Закон вступает в силу с 1 марта, и именно с этой даты пойдет отсчет пропуска. Сергей Захаров не посещает заседания с мая 2022 года, но срок отсчета пойдет с 1 марта. Таким образом, рассуждают источники, поднять вопрос о лишении его мандата можно будет только в сентябре. Следовательно, выборы пройдут в единый день голосования 2024 года. Именно поэтому сейчас никто не занимается поиском претендентов на мандат Захарова. Сначала надо с лишением полномочий разобраться. В пресс-службе гордумы корреспонденту URA.RU пояснили, что закон разрешает отказаться от мандата, написав заявление. Каким образом будет доставлено это заявление — нарочным, через консульство или другим способом — не имеет значения. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат Пермской гордумы Сергей Захаров в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. С прошлого года он находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. Осенью того же года его исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и состава совета при губернаторе.