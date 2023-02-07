Экс-советник главы Пентагона предрек конец киевского режима

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: власти Украины в отчаянии

08 февраля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Экс-советник главы Пентагона считает, что киевскому режиму приходит конец Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим подходит к концу, так как в нынешней обстановке в Украине мобилизуют даже несовершеннолетних, об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Полковник в отставке считает, что власти Украины в отчаянии. «Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым от силы 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит. Население в основном составляют мужчины, как мне сказали, потому что множество стариков, женщин и детей покинули страну. Тем не менее, не все оставшиеся мужчины в состоянии идти на фронт. Некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу», — рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom . Макгрегор высказался, что ни один из американских политиков, принимающих какие-либо решения, не признает того, что киевскому режиму «пришел крах». Он также заявил, что США теперь близки к потенциальному конфликту с Россией, чего «пытались избежать многие годы». Ранее сообщалось, что на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский в Верховную раду. Документ вступит в силу 19 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим подходит к концу, так как в нынешней обстановке в Украине мобилизуют даже несовершеннолетних, об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Полковник в отставке считает, что власти Украины в отчаянии. «Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым от силы 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит. Население в основном составляют мужчины, как мне сказали, потому что множество стариков, женщин и детей покинули страну. Тем не менее, не все оставшиеся мужчины в состоянии идти на фронт. Некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу», — рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Макгрегор высказался, что ни один из американских политиков, принимающих какие-либо решения, не признает того, что киевскому режиму «пришел крах». Он также заявил, что США теперь близки к потенциальному конфликту с Россией, чего «пытались избежать многие годы». Ранее сообщалось, что на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский в Верховную раду. Документ вступит в силу 19 февраля.