В Екатеринбурге учительница проигнорировала обморок девочки на уроке

09 февраля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Школьнице не смогли помочь сразу, потому что в лицее нет штатного врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лицее № 173 в Екатеринбурге 15-летняя девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, который был накануне, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут. «Она упала на парту. Учительница сказала: „Пусть поспит“, 40 минут она так „спала“», — рассказал журналистам Е1 отец одноклассника девочки. По его мнению, ребенка довели и запугали перед экзаменом: девятиклассница родом из Таджикистана и русский язык ей дается с трудом. Отец школьницы также заявил, что у ребенка есть некоторые трудности с языковым барьером. «Она очень готовилась, читала, волновалась. А вчера вечером ей пришло СМС, что она не сдала. И она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание», — пояснил родитель. Свою дочь он обнаружил на грязном полу без оказанной медицинской помощи. «Я спросил, где врач, оказалось, что врача в школе нет. [Затем] учителя вызвали скорую», — негодует мужчина. В настоящее время девочку обследуют медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования администрации Екатеринбурга, однако на момент публикации ответа на запрос не поступало.

В лицее № 173 в Екатеринбурге 15-летняя девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, который был накануне, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут. «Она упала на парту. Учительница сказала: „Пусть поспит“, 40 минут она так „спала“», — рассказал журналистам Е1 отец одноклассника девочки. По его мнению, ребенка довели и запугали перед экзаменом: девятиклассница родом из Таджикистана и русский язык ей дается с трудом. Отец школьницы также заявил, что у ребенка есть некоторые трудности с языковым барьером. «Она очень готовилась, читала, волновалась. А вчера вечером ей пришло СМС, что она не сдала. И она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание», — пояснил родитель. Свою дочь он обнаружил на грязном полу без оказанной медицинской помощи. «Я спросил, где врач, оказалось, что врача в школе нет. [Затем] учителя вызвали скорую», — негодует мужчина. В настоящее время девочку обследуют медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования администрации Екатеринбурга, однако на момент публикации ответа на запрос не поступало.