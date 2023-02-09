Суд отказался признавать незаконным бездействие пермских властей

Арбитражный суд отказался удовлетворять требование прокуратуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в удовлетворении требования о признании незаконным бездействия краевого правительства. Речь о заявлении, в котором сообщалось, что власти Прикамья не утвердили в требуемый срок правовой акт, регламентирующий предоставление в 2022 году выплат из бюджета края в бюджеты муниципалитетов на дорожные работы. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

«Суд рассмотрел в открытом заседании дело по заявлению зампрокурора Пермского края к правительству края в лице администрации губернатора Пермского края. Решение — требования оставить без удовлетворения», — сообщается в резолютивной части решения суда.

Иск зампрокурора был подан 1 августа 2022 года. В заявлении сообщалось о необеспечении властями утверждения правового акта, утверждающего порядок межбюджетных трансфертов муниципалитетам на проектирование, строительство и ремонт автодорог. Эта процедура была направлена на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации». Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.