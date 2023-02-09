09 февраля 2023
08 февраля 2023

В Сургут прилетели врачи из Санкт-Петербурга ради спасения подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Операция на сердце длилась больше 4 часов Фото:

В Сургут (ХМАО) прилетели врачи из Санкт-Петербурга ради спасения подростка с редким пороком сердца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Девочку 17 лет доставили в стационар с аномалией Эбштейна. Это очень редкая патология сердца, при которой трехстворчатый клапан неправильно формируется и смещается в полость правого желудочка. Чтобы вылечить ребенка, объединились врачи нескольких специальностей из разных городов. Для этого в Сургут из Санкт-Петербурга прилетели одни из ведущих экспертов в России в лечении врожденных пороков сердца: кардиохирург Рубен Мовсесян и кардиолог, УЗИ-специалист Андрей Цытко», — сообщили в ведомстве.

Оба гостя из северной столицы работают в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Учреждение обладает большим опытом в коррекции данной аномалии. Под руководством врачей из Санкт-Петербурга сургутские медики провели девочке две операции.

Кардиодиспансер в Сургуте стал первой региональной клиникой, в которой сделали операцию конусной реконструкции при аномалии Эбштейна. «Аритмолог Илья Силин с помощью малотравматичной операции устранил у подростка синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, который часто сопровождает аномалию Эбштейна. Спустя пару дней назначили второе хирургическое вмешательство, уже на открытом сердце. Операция конкурсной реконструкции длилась 4,5 часа. Уже спустя сутки ребенка перевели в обычную палату», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи ХМАО спасли младенца с пороком сердца и воспалением легких. За жизнь младенца медики боролись больше месяца.

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В Сургут (ХМАО) прилетели врачи из Санкт-Петербурга ради спасения подростка с редким пороком сердца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Девочку 17 лет доставили в стационар с аномалией Эбштейна. Это очень редкая патология сердца, при которой трехстворчатый клапан неправильно формируется и смещается в полость правого желудочка. Чтобы вылечить ребенка, объединились врачи нескольких специальностей из разных городов. Для этого в Сургут из Санкт-Петербурга прилетели одни из ведущих экспертов в России в лечении врожденных пороков сердца: кардиохирург Рубен Мовсесян и кардиолог, УЗИ-специалист Андрей Цытко», — сообщили в ведомстве. Оба гостя из северной столицы работают в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Учреждение обладает большим опытом в коррекции данной аномалии. Под руководством врачей из Санкт-Петербурга сургутские медики провели девочке две операции. Кардиодиспансер в Сургуте стал первой региональной клиникой, в которой сделали операцию конусной реконструкции при аномалии Эбштейна. «Аритмолог Илья Силин с помощью малотравматичной операции устранил у подростка синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, который часто сопровождает аномалию Эбштейна. Спустя пару дней назначили второе хирургическое вмешательство, уже на открытом сердце. Операция конкурсной реконструкции длилась 4,5 часа. Уже спустя сутки ребенка перевели в обычную палату», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что врачи ХМАО спасли младенца с пороком сердца и воспалением легких. За жизнь младенца медики боролись больше месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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