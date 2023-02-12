Челябинцам предложили вакансии на передовой

Частная военная компания набирает военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Челябинской области предложили вакансии на передовой в отрядах частной военной компании (ЧВК) «Редут». Соответствующее объявление появилось в соцсетях.

«В ЧВК „Редут“ требуются: водители, связисты, сан.инструкторы, артиллеристы, снайперы, разведчики, саперы, штурмовики. В отряд принимаются только граждане РФ в возрасте от 21 до 50 лет. Наличие военного билета в возрасте 21-27 лет — обязательно», — говорится в сообществе «Работа Челябинск Вакансии» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения также указал, что подробности можно узнать по контактному телефону, однако только в мессенжерах, звонить не нужно. Кроме того, необходимо указать свой позывной, боевой опыт, гражданскую и все военные специальности. Для поступления в отряд кроме прочих документов потребуются справки об отсутствии таких заболеваний, как ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, а также флюорография и паспортные данные родственника, на которого будет оформлена страховка.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.