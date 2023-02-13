Пермяк избавляется от завода с миллионной месячной прибылью

На предприятии оборудованы три заводских линии по ламинированию фанеры (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Перми выставил на продажу завод по ламинированию фанеры. С бизнесом, который может приносить прибыль в миллион рублей ежемесячно, продавец готов расстаться за 20 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте популярных объявлений.

«Производство позволяет ламинировать любой размер фанеры, производительность составляет тысячу циклов в сутки. При полной загрузке прибыль будет более миллиона рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Продавец уточняет, что в стоимость входят три производственных линии. Две из них работают постоянно, третья временно заморожена из-за недостатка финансирования. Есть возможность перевезти оборудование на другой адрес без серьезных затрат в течение одной недели.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлен завод по производству хлебобулочных изделий. Стоимость действующего предприятия — 3,2 млн рублей.