Пермяк избавляется от завода с миллионной месячной прибылью

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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, фанера, зэк, дерево, заключенный, производство фанеры, производство мебели
На предприятии оборудованы три заводских линии по ламинированию фанеры (архивное фото) Фото:

Житель Перми выставил на продажу завод по ламинированию фанеры. С бизнесом, который может приносить прибыль в миллион рублей ежемесячно, продавец готов расстаться за 20 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте популярных объявлений.

«Производство позволяет ламинировать любой размер фанеры, производительность составляет тысячу циклов в сутки. При полной загрузке прибыль будет более миллиона рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Продавец уточняет, что в стоимость входят три производственных линии. Две из них работают постоянно, третья временно заморожена из-за недостатка финансирования. Есть возможность перевезти оборудование на другой адрес без серьезных затрат в течение одной недели.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлен завод по производству хлебобулочных изделий. Стоимость действующего предприятия — 3,2 млн рублей.

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Житель Перми выставил на продажу завод по ламинированию фанеры. С бизнесом, который может приносить прибыль в миллион рублей ежемесячно, продавец готов расстаться за 20 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте популярных объявлений. «Производство позволяет ламинировать любой размер фанеры, производительность составляет тысячу циклов в сутки. При полной загрузке прибыль будет более миллиона рублей в месяц», — говорится в объявлении. Продавец уточняет, что в стоимость входят три производственных линии. Две из них работают постоянно, третья временно заморожена из-за недостатка финансирования. Есть возможность перевезти оборудование на другой адрес без серьезных затрат в течение одной недели. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлен завод по производству хлебобулочных изделий. Стоимость действующего предприятия — 3,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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