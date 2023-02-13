Пермякам предлагают потратить миллионы и выращивать картошку

В Бардымском муниципальном округе Пермского края выставлена на продажу сельскохозяйственная компания. Основное назначение — выращивание зерна и картофеля. Цена предприятия — почти 30 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Бардымская картошка является брендом в Пермском крае по качеству. В районе нет крупных промышленных предприятий, поэтому чистая экология. В данный момент 500 гектаров посевных площадей занимают зерновые культуры. Это пшеница, ячмень и рожь. Еще 200 гектаров отведено под картофель», — сообщает в объявлении продавец.
В стоимость бизнеса входят механизированный зерноток с двумя сушилками, склад для зерна, картофелехранилище и холодный ангар для хранения овощей. На территории хозяйства есть АЗС, пожарное депо и административное здание. Также в распоряжение нового собственника перейдут семь тракторов, комбайн для уборки картофеля и другая сельхозтехника.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу хозяйство по разведению красной рыбы. Стоимость предприятия — более 150 миллионов рублей.
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