Пермякам предлагают потратить миллионы и выращивать картошку

В Пермском крае за 30 миллионов продается крупное сельхозпредприятие

14 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Под посевы картофеля на предприятии отведено 200 гектаров земли Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Бардымском муниципальном округе Пермского края выставлена на продажу сельскохозяйственная компания. Основное назначение — выращивание зерна и картофеля. Цена предприятия — почти 30 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Бардымская картошка является брендом в Пермском крае по качеству. В районе нет крупных промышленных предприятий, поэтому чистая экология. В данный момент 500 гектаров посевных площадей занимают зерновые культуры. Это пшеница, ячмень и рожь. Еще 200 гектаров отведено под картофель», — сообщает в объявлении продавец. В стоимость бизнеса входят механизированный зерноток с двумя сушилками, склад для зерна, картофелехранилище и холодный ангар для хранения овощей. На территории хозяйства есть АЗС, пожарное депо и административное здание. Также в распоряжение нового собственника перейдут семь тракторов, комбайн для уборки картофеля и другая сельхозтехника. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу хозяйство по разведению красной рыбы. Стоимость предприятия — более 150 миллионов рублей.

В Бардымском муниципальном округе Пермского края выставлена на продажу сельскохозяйственная компания. Основное назначение — выращивание зерна и картофеля. Цена предприятия — почти 30 миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Бардымская картошка является брендом в Пермском крае по качеству. В районе нет крупных промышленных предприятий, поэтому чистая экология. В данный момент 500 гектаров посевных площадей занимают зерновые культуры. Это пшеница, ячмень и рожь. Еще 200 гектаров отведено под картофель», — сообщает в объявлении продавец. В стоимость бизнеса входят механизированный зерноток с двумя сушилками, склад для зерна, картофелехранилище и холодный ангар для хранения овощей. На территории хозяйства есть АЗС, пожарное депо и административное здание. Также в распоряжение нового собственника перейдут семь тракторов, комбайн для уборки картофеля и другая сельхозтехника. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу хозяйство по разведению красной рыбы. Стоимость предприятия — более 150 миллионов рублей.