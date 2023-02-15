Депутаты Сургута согласились продать городскую гостиницу ради ремонта мэрии

Гостиницу оценили в 148 миллионов рублей Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Депутаты Сургута поддержали решение сотрудников администрации о продаже гостиницы «Кедр» ради ремонта офисного здания мэрии на Маяковского, куда должны переехать чиновники из арендуемого офис-центра. Об этом URA.RU сообщили в думе города.

«На заседании комитета думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу депутаты согласовали продажу гостиницы „Кедр“. Продажа этого объекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет Сургута для завершения ремонта административного здания по улице Маяковского, 15, куда планируется разместить структурные подразделения администрации города», — сообщили в думе.

Торги планируют провести в начале весны через аукцион в электронной форме. Начальная цена лота составит 148 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Сургута продает гостиницу, чтобы отремонтировать себе офис. Мэрия города для ремонта офисного здания на Маяковского планировала продать здание гостиницы «Кедр» и пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений».