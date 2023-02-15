В ХМАО подросткам запретили продавать зажигалки и заправочные баллоны к ним

В 2022 году два подростка из ХМАО погибли, надышавшись газом из зажигалок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов к ним из-за угрозы отравления. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа, которая инициировала данный запрет.

«В целях обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья детей, профилактики гибели детей от употребления бытового газа по инициативе прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина региональной думой принят закон, которым введено ограничение продажи несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа. К таким товарам относятся зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, причиной данного решения стали трагические случаи с детьми. За 2022 год два подростка умерли, надышавшись газом из зажигалок. За нарушение запрета продавцам грозит административный штраф. «В подростковой среде фиксируется распространение такой формы токсикомании, как „сниффинг“, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров сжиженного углеводородного газа. Для нашего региона указанные вопросы являются актуальными», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности нового вида токсикомании среди школьников. Так называемый «сниффинг» может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии.