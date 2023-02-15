Мэр Сургута пригласил Барбару Брыльску посетить ХМАО

Мэр Сургута Андрей Филатов ответил на высказывание актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Филатов пригласил Брыльску в Сургут, чтобы та лично посмотрела на жизнь сургутян, о чем написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Наблюдаю за полемикой, разгоревшейся вокруг рассуждений актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Бояться их не нужно, нужно попробовать приехать сюда и убедиться в том, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и гостей», — написал Андрей Филатов в соцсети.
Он высказал мнение, что слова актрисы продиктованы враждебной позицией Польши по отношению к России и не подкреплены никакими аргументами. Филатов считает, что Брыльска и сама знает, что жизнь в России есть не только в столице, но и в регионах.
Ранее Барбару Брыльску пригласили посетить Сибирь мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Омской области Александр Бурков. «Барбара, Вы можете приехать и в Сургут, мы тоже Вас приглашаем, сможете во всем сказанном убедиться лично», — присоединился к коллегам Филатов.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сургута Андрей Филатов описал способы противостояния города западным санкциям. Увеличение дохода бюджетников, меры поддержки бизнеса и сокращение безработицы должны поднять покупательную способность горожан и препятствовать стагнации экономики.
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