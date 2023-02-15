Мэр Сургута пригласил Барбару Брыльску посетить ХМАО

16 февраля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов пригласил Барбару Брыльску в Сургут, в ответ на ее высказывание о северных городах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов ответил на высказывание актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Филатов пригласил Брыльску в Сургут, чтобы та лично посмотрела на жизнь сургутян, о чем написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Наблюдаю за полемикой, разгоревшейся вокруг рассуждений актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Бояться их не нужно, нужно попробовать приехать сюда и убедиться в том, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и гостей», — написал Андрей Филатов в соцсети. Он высказал мнение, что слова актрисы продиктованы враждебной позицией Польши по отношению к России и не подкреплены никакими аргументами. Филатов считает, что Брыльска и сама знает, что жизнь в России есть не только в столице, но и в регионах. Ранее Барбару Брыльску пригласили посетить Сибирь мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Омской области Александр Бурков. «Барбара, Вы можете приехать и в Сургут, мы тоже Вас приглашаем, сможете во всем сказанном убедиться лично», — присоединился к коллегам Филатов. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сургута Андрей Филатов описал способы противостояния города западным санкциям. Увеличение дохода бюджетников, меры поддержки бизнеса и сокращение безработицы должны поднять покупательную способность горожан и препятствовать стагнации экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Сургута Андрей Филатов ответил на высказывание актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Филатов пригласил Брыльску в Сургут, чтобы та лично посмотрела на жизнь сургутян, о чем написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Наблюдаю за полемикой, разгоревшейся вокруг рассуждений актрисы Барбары Брыльской о жизни в России и страхе перед северными городами. Бояться их не нужно, нужно попробовать приехать сюда и убедиться в том, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и гостей», — написал Андрей Филатов в соцсети. Он высказал мнение, что слова актрисы продиктованы враждебной позицией Польши по отношению к России и не подкреплены никакими аргументами. Филатов считает, что Брыльска и сама знает, что жизнь в России есть не только в столице, но и в регионах. Ранее Барбару Брыльску пригласили посетить Сибирь мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Омской области Александр Бурков. «Барбара, Вы можете приехать и в Сургут, мы тоже Вас приглашаем, сможете во всем сказанном убедиться лично», — присоединился к коллегам Филатов. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сургута Андрей Филатов описал способы противостояния города западным санкциям. Увеличение дохода бюджетников, меры поддержки бизнеса и сокращение безработицы должны поднять покупательную способность горожан и препятствовать стагнации экономики.