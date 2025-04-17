В ХМАО подростка отправят в закрытую спецшколу по решению суда

В Кондинском районе ХМАО подросток будет направлен в специализированное учебное заведение с целью предотвращения совершения им новых общественно опасных поступков. До этого он будет содержаться в центре временного содержания.
«Кондинским районным судом удовлетворено административное исковое заявление врио начальника ОМВД России по Кондинскому району о помещении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с предварительным помещением в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — сказано в telegram-канале «Суды Югры». Подросток может находиться в спецшколе до достижения им 18-ти лет, но срок пребывания не должен превышать трех лет.
Профилактические меры, применяемые к подростку ранее, не принесли ожидаемого результата. Молодой человек демонстрировал очевидное несоблюдение нравственных и социальных норм.
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