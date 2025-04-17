17 апреля 2025

Скандальный подрядчик мэрии Нижневартовска дотянулся до закупок из СИЗО

Компания Валетова пытается вернуться на рынок школьного питания Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на заключение под стражу, компания экс-директора КПСУ продолжает участвовать в госзакупках
Несмотря на заключение под стражу, компания экс-директора КПСУ продолжает участвовать в госзакупках Фото:
новость из сюжета
Скандальная смена подрядчика школьного питания в Нижневартовске

Бывший подрядчик властей Нижневартовска (ХМАО) дотянулся до закупок из СИЗО. Компания «КШП-1», подконтрольная экс-директору муниципального «Комбината питания социальных учреждений» Владимиру Валетову, которого обвиняют в махинациях с контрактами, заявилась на конкурс после многочисленных скандалов. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Действует через прокси — директора „КШП-1“ Лили Оганесову. Несмотря на многомиллионные иски администрации, попытки шантажа и уголовное дело на учредителя, ни одно из юрлиц Валетова так и не было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому они могут спокойно участвовать в торгах», — поделился инсайдер.

Заместитель главы Нижневартовска по соцполитике Дмитрий Котов в беседе с журналистом агентства подтвердил, что в одной из недавних закупок по организации питания школьников действительно приняла участие компания КШП-1. «Юридическое лицо не прекратило существование, оно работает, там есть директор, который принимает решение участвовать или не участвовать в аукционах. То, что учредитель у них непорядочный, — за это невозможно включить в реестр недобросовестных поставщиков. Там есть штат, там есть персонал. Другой вопрос, насколько они конкурентоспособны. Пока, во всяком случае, КШП-1 не удалось выиграть конкурс», — отметил вице-мэр.

Ранее в Нижневартовске муниципальный комбинат питания, которым руководил Владимир Валетов, лишился контрактов из-за коррупционных схем, после чего его сменили иногородние поставщики. Однако новые компании также подвергались критике: Роспотребнадзор выявил у одного из них санитарные нарушения, а родители жаловались на качество питания.

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Бывший подрядчик властей Нижневартовска (ХМАО) дотянулся до закупок из СИЗО. Компания «КШП-1», подконтрольная экс-директору муниципального «Комбината питания социальных учреждений» Владимиру Валетову, которого обвиняют в махинациях с контрактами, заявилась на конкурс после многочисленных скандалов. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Действует через прокси — директора „КШП-1“ Лили Оганесову. Несмотря на многомиллионные иски администрации, попытки шантажа и уголовное дело на учредителя, ни одно из юрлиц Валетова так и не было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому они могут спокойно участвовать в торгах», — поделился инсайдер. Заместитель главы Нижневартовска по соцполитике Дмитрий Котов в беседе с журналистом агентства подтвердил, что в одной из недавних закупок по организации питания школьников действительно приняла участие компания КШП-1. «Юридическое лицо не прекратило существование, оно работает, там есть директор, который принимает решение участвовать или не участвовать в аукционах. То, что учредитель у них непорядочный, — за это невозможно включить в реестр недобросовестных поставщиков. Там есть штат, там есть персонал. Другой вопрос, насколько они конкурентоспособны. Пока, во всяком случае, КШП-1 не удалось выиграть конкурс», — отметил вице-мэр. Ранее в Нижневартовске муниципальный комбинат питания, которым руководил Владимир Валетов, лишился контрактов из-за коррупционных схем, после чего его сменили иногородние поставщики. Однако новые компании также подвергались критике: Роспотребнадзор выявил у одного из них санитарные нарушения, а родители жаловались на качество питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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