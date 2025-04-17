Аэропорт назвал причину сильного гула в небе, напугавшего жителей ХМАО ночью

Несколько турбовинтовых самолетов пролетели ночью в небе над Нижневартовском. Гул двигателей вызвал панику у местных жителей. Городской аэропорт сделал официальное заявление в соцсети «ВКонтакте», что безопасности вартовчан ничего не угрожает.
«В ночь с 17 на 18 апреля по воздушной трассе, проходящей через Нижневартовский район, на высоте от семи до восьми километров осуществляли перелет семь воздушных судов с турбовинтовыми двигателями. Данные двигатели характеризуются высоким шумом», — следует из сообщения.
При этом самолеты не приземлялись на аэродром Нижневартовска. А сильный гул, который напугал местных, распространялся на дальние расстояния из-за безветренной погоды.
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