17 апреля 2025

Аэропорт назвал причину сильного гула в небе, напугавшего жителей ХМАО ночью

Турбовинтовые самолеты, пролетевшие ночью над Нижневартовском, напугали местных
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчане переполошились ночью из-за сильного гула в небе
Вартовчане переполошились ночью из-за сильного гула в небе Фото:

Несколько турбовинтовых самолетов пролетели ночью в небе над Нижневартовском. Гул двигателей вызвал панику у местных жителей. Городской аэропорт сделал официальное заявление в соцсети «ВКонтакте», что безопасности вартовчан ничего не угрожает.

«В ночь с 17 на 18 апреля по воздушной трассе, проходящей через Нижневартовский район, на высоте от семи до восьми километров осуществляли перелет семь воздушных судов с турбовинтовыми двигателями. Данные двигатели характеризуются высоким шумом», — следует из сообщения.

При этом самолеты не приземлялись на аэродром Нижневартовска. А сильный гул, который напугал местных, распространялся на дальние расстояния из-за безветренной погоды.

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Несколько турбовинтовых самолетов пролетели ночью в небе над Нижневартовском. Гул двигателей вызвал панику у местных жителей. Городской аэропорт сделал официальное заявление в соцсети «ВКонтакте», что безопасности вартовчан ничего не угрожает. «В ночь с 17 на 18 апреля по воздушной трассе, проходящей через Нижневартовский район, на высоте от семи до восьми километров осуществляли перелет семь воздушных судов с турбовинтовыми двигателями. Данные двигатели характеризуются высоким шумом», — следует из сообщения. При этом самолеты не приземлялись на аэродром Нижневартовска. А сильный гул, который напугал местных, распространялся на дальние расстояния из-за безветренной погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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