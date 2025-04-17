Власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы

Дети из Югры вместо Анапы летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
«В связи с введенным федеральным режимом ЧС на территории Анапы и Анапского района Краснодарского края межведомственной комиссией принято решение не направлять в этом году детей из Югры в организации отдыха и оздоровления, расположенные на этих территориях. Выезды около 15000 юных югорчан будут организованы в другие регионы нашей страны, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. Также планируем направить на отдых 1000 детей из подшефной Макеевки (ДНР)», — написал Кухарук.
В самой Югре в летний период будут работать 556 учреждений. В них отдохнут более 1150 000 детей. В том числе 2,5 тысячи — из семей участников специальной военной операции. Будет организовано 18 смен для детей с ОВЗ и 108 профильных смен «Движения первых».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!