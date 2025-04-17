17 апреля 2025

Власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
15 000 югорчан отдохнут на море этим летом
15 000 югорчан отдохнут на море этим летом Фото:

Дети из Югры вместо Анапы летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

«В связи с введенным федеральным режимом ЧС на территории Анапы и Анапского района Краснодарского края межведомственной комиссией принято решение не направлять в этом году детей из Югры в организации отдыха и оздоровления, расположенные на этих территориях. Выезды около 15000 юных югорчан будут организованы в другие регионы нашей страны, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. Также планируем направить на отдых 1000 детей из подшефной Макеевки (ДНР)», — написал Кухарук.

В самой Югре в летний период будут работать 556 учреждений. В них отдохнут более 1150 000 детей. В том числе 2,5 тысячи — из семей участников специальной военной операции. Будет организовано 18 смен для детей с ОВЗ и 108 профильных смен «Движения первых».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети из Югры вместо Анапы летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. «В связи с введенным федеральным режимом ЧС на территории Анапы и Анапского района Краснодарского края межведомственной комиссией принято решение не направлять в этом году детей из Югры в организации отдыха и оздоровления, расположенные на этих территориях. Выезды около 15000 юных югорчан будут организованы в другие регионы нашей страны, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. Также планируем направить на отдых 1000 детей из подшефной Макеевки (ДНР)», — написал Кухарук. В самой Югре в летний период будут работать 556 учреждений. В них отдохнут более 1150 000 детей. В том числе 2,5 тысячи — из семей участников специальной военной операции. Будет организовано 18 смен для детей с ОВЗ и 108 профильных смен «Движения первых».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...