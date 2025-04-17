Уволенному ветерану СВО из муниципальной УК в ХМАО пообещали найти новую работу

Власти ХМАО предложили трудоустройство ветерану СВО Сергею Моору, уволенному из управляющей компании «Система» после возвращения с фронта. Об этом URA.RU рассказал сам Моор.
«Мне уже из департамента ХМАО звонят, предлагают работу», — заявил Моор. По его словам, компания «Система», сменившая название с «РЭУ-С», сохранила прежний состав сотрудников, но отказалась восстановить его в должности мастера после ранения.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что Моор обращался в ведомство. «Прокурор предложил юридическую помощь в трудоустройстве в ООО „Система“», — сообщили в ведомстве. Однако мужчина отказался и намерен обращаться в суд. «У меня нет проблем с трудоустройством. Меня зацепило, что меня уволили без уведомления, пока я был на войне», — поделился участник СВО.
Ранее URA.RU писало, что Моор заявил, что УК уволила его без оснований после ранения и реабилитации. Югорчанин считает увольнение незаконным, так как не был издан приказ о приостановке трудового договора на время службы. Также, по его словам, ООО «Система» является правопреемником «РЭУ-С», так как сохранило тех же учредителей, руководителей, сотрудников и ресурсы.
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