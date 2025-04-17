17 апреля 2025

Житель Сургута пожаловался на увольнение с работы после возвращения с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО из Сургута пожаловался на УК, которая уволила его после возвращения с фронта
Участник СВО из Сургута пожаловался на УК, которая уволила его после возвращения с фронта Фото:

Участник СВО из Сургута Сергей Моор пожаловался на местную управляющую компанию. По его словам, УК оставила его без работы после возвращения с фронта из-за ранения. Об этом говорится в заявлении Моора, адресованном руководству компании «Система», копия которого есть в распоряжении URA.RU.

«Уволив меня и не трудоустроив заново, вы фактически лишили меня права на труд», — говорится в заявлении. Моор добавил, что работал мастером в ООО «РЭУ-С» до призыва на службу, а после ранения и прохождения реабилитации узнал о приказе об увольнении, с которым его не ознакомили.

Он добавил, что считает увольнение незаконным, так как не был издан приказ о приостановке трудового договора на время службы, при этом предприятие фактически продолжает работу под другим названием. В обращении указано, что ООО «Система» является правопреемником «РЭУ-С», так как сохранило тех же учредителей, руководителей, сотрудников и ресурсы. В разговоре с URA.RU Моор заявил, что уже обратился в прокуратуру и планирует обратиться в суд.

В адрес управляющей компании был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В прокуратуре пообещали уточнить информацию.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО связались в Моором. Ему предложили бесплатную юридическую помощь от окружной адвокатской палаты.

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Участник СВО из Сургута Сергей Моор пожаловался на местную управляющую компанию. По его словам, УК оставила его без работы после возвращения с фронта из-за ранения. Об этом говорится в заявлении Моора, адресованном руководству компании «Система», копия которого есть в распоряжении URA.RU. «Уволив меня и не трудоустроив заново, вы фактически лишили меня права на труд», — говорится в заявлении. Моор добавил, что работал мастером в ООО «РЭУ-С» до призыва на службу, а после ранения и прохождения реабилитации узнал о приказе об увольнении, с которым его не ознакомили. Он добавил, что считает увольнение незаконным, так как не был издан приказ о приостановке трудового договора на время службы, при этом предприятие фактически продолжает работу под другим названием. В обращении указано, что ООО «Система» является правопреемником «РЭУ-С», так как сохранило тех же учредителей, руководителей, сотрудников и ресурсы. В разговоре с URA.RU Моор заявил, что уже обратился в прокуратуру и планирует обратиться в суд. В адрес управляющей компании был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В прокуратуре пообещали уточнить информацию. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО связались в Моором. Ему предложили бесплатную юридическую помощь от окружной адвокатской палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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