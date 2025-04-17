17 апреля 2025

Первый участник проекта «URA, споем!» рассказал о том, как писал песню о Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам участника, именно жители побудили его к написанию песни о Сургуте
По словам участника, именно жители побудили его к написанию песни о Сургуте Фото:

Первый участник музыкального проекта «URA, споем!» из ХМАО, филолог, доцент СурГПУ Виктор Гаврилов рассказал, что главным делом своей жизни считает музыку. А любимый Сургут — источник бесконечного вдохновения для него. О песнях, родном городе и своем творчестве Гаврилов рассказал в небольшом интервью для URA.RU.

— Как давно вы пишете свои песни?

— Давно. С другом увлеклись в школе «Битлз», начали играть на гитарах, стали сочинять, хотели организовать группу. Но друг уехал в Германию, а увлечение осталось. На самом деле, это единственное, чем бы мне хотелось заниматься — петь свои песни людям.

— Как вам пришла идея написать песню о Сургуте? Чем вы вдохновлялись?

— Этот город не перестает меня удивлять и восхищать. Здесь удивительно все: природа, климат, стиль жизни, но главное — люди. Вот именно окружающие меня люди побудили к написанию этой песни.

— У вас в песне есть такая строчка: «Для меня Сургут всегда будет сердцем России». Почему? За что вы любите Сургут?

— Во-первых, Сургут — энергетическое сердце России, во-вторых, он на карте — в центре, в-третьих, этот город — в моем сердце. Здесь родилась моя вторая дочь, здесь любимая работа, здесь люди, которые любят и поддерживают меня. Как же мне не любить этот город?

— Как давно вы живете в Сургуте?

— С 2003 года. Думал, поживу пару лет, накоплю денег, вернусь на «большую землю». Но вот прикипел, укоренился. Сургут мне дал очень многое. Я умею быть благодарным, помню добро. И моя песня — одно из проявлений этой благодарности.

— Почему вы решили поучаствовать в проекте «URA, споем!»?

— Я творческий человек. А для любого автора важно донести свои произведения до аудитории. Этот проект — потенциальная возможность достучаться до аудитории, заявить о себе.

источник: YouTube — Виктор Гаврилов

Вы также еще успеваете стать участником проекта «URA, споем!» и поделиться своей авторской песней о любимом городе или регионе. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.

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Первый участник музыкального проекта «URA, споем!» из ХМАО, филолог, доцент СурГПУ Виктор Гаврилов рассказал, что главным делом своей жизни считает музыку. А любимый Сургут — источник бесконечного вдохновения для него. О песнях, родном городе и своем творчестве Гаврилов рассказал в небольшом интервью для URA.RU. — Как давно вы пишете свои песни? — Давно. С другом увлеклись в школе «Битлз», начали играть на гитарах, стали сочинять, хотели организовать группу. Но друг уехал в Германию, а увлечение осталось. На самом деле, это единственное, чем бы мне хотелось заниматься — петь свои песни людям. — Как вам пришла идея написать песню о Сургуте? Чем вы вдохновлялись? — Этот город не перестает меня удивлять и восхищать. Здесь удивительно все: природа, климат, стиль жизни, но главное — люди. Вот именно окружающие меня люди побудили к написанию этой песни. — У вас в песне есть такая строчка: «Для меня Сургут всегда будет сердцем России». Почему? За что вы любите Сургут? — Во-первых, Сургут — энергетическое сердце России, во-вторых, он на карте — в центре, в-третьих, этот город — в моем сердце. Здесь родилась моя вторая дочь, здесь любимая работа, здесь люди, которые любят и поддерживают меня. Как же мне не любить этот город? — Как давно вы живете в Сургуте? — С 2003 года. Думал, поживу пару лет, накоплю денег, вернусь на «большую землю». Но вот прикипел, укоренился. Сургут мне дал очень многое. Я умею быть благодарным, помню добро. И моя песня — одно из проявлений этой благодарности. — Почему вы решили поучаствовать в проекте «URA, споем!»? — Я творческий человек. А для любого автора важно донести свои произведения до аудитории. Этот проект — потенциальная возможность достучаться до аудитории, заявить о себе. источник: YouTube — Виктор Гаврилов Вы также еще успеваете стать участником проекта «URA, споем!» и поделиться своей авторской песней о любимом городе или регионе. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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