17 апреля 2025

Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО Козлову

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Главврач из ХМАО получила награду от Путина (архивное фото)
Главврач из ХМАО получила награду от Путина (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Козлову Ирину. Соответствующая информация содержится в указе главы государства.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Козловой Ирине Ивановне — главному врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО — Югре“, — указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Среди них — судьи в окружной суд, в Лангепассовский и Сургутский городские суды. 

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Президент РФ Владимир Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Козлову Ирину. Соответствующая информация содержится в указе главы государства. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Козловой Ирине Ивановне — главному врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО — Югре“, — указано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Среди них — судьи в окружной суд, в Лангепассовский и Сургутский городские суды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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