Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО Козлову

Президент РФ Владимир Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Козлову Ирину. Соответствующая информация содержится в указе главы государства.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Козловой Ирине Ивановне — главному врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО — Югре“, — указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Среди них — судьи в окружной суд, в Лангепассовский и Сургутский городские суды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!