В ХМАО резко упала смертность от алкоголя

В ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Отчет со статистикой опубликован на официальном сайте окружной думы.
«Количество летальных случаев отравления спиртосодержащей продукцией на территории ХМАО — Югры в 2024 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось на 27,3 %. 120 человек и 165 человек соответственно», — следует из документа. Закон «О регулировании отдельных вопросов в области этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ХМАО-Югре» был принят еще в 2016 году.
Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев.
Ранее URA.RU сообщало, что продажа алкоголя в ХМАО запрещена с восьми вечера до восьми утра. Продавать спиртное в это время могут лишь, например, бары и рестораны.
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