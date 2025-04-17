17 апреля 2025

В ХМАО резко упала смертность от алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертность от алкогольных отравлений снизилась в округе на 27,3 %
Смертность от алкогольных отравлений снизилась в округе на 27,3 % Фото:

В ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Отчет со статистикой опубликован на официальном сайте окружной думы.

«Количество летальных случаев отравления спиртосодержащей продукцией на территории ХМАО — Югры в 2024 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось на 27,3 %. 120 человек и 165 человек соответственно», — следует из документа. Закон «О регулировании отдельных вопросов в области этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ХМАО-Югре» был принят еще в 2016 году.

Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев.

Ранее URA.RU сообщало, что продажа алкоголя в ХМАО запрещена с восьми вечера до восьми утра. Продавать спиртное в это время могут лишь, например, бары и рестораны.

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В ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Отчет со статистикой опубликован на официальном сайте окружной думы. «Количество летальных случаев отравления спиртосодержащей продукцией на территории ХМАО — Югры в 2024 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось на 27,3 %. 120 человек и 165 человек соответственно», — следует из документа. Закон «О регулировании отдельных вопросов в области этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ХМАО-Югре» был принят еще в 2016 году. Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев. Ранее URA.RU сообщало, что продажа алкоголя в ХМАО запрещена с восьми вечера до восьми утра. Продавать спиртное в это время могут лишь, например, бары и рестораны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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