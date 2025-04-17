17 апреля 2025

Нефтяники ХМАО бьют тревогу из-за проснувшихся медведей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах ХМАО проснулись медведи
В лесах ХМАО проснулись медведи Фото:

На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО нефтяники заметили проснувшихся после зимней спячки медведей. Они сняли на видео диких животных, гуляющих в лесу рядом с нефтяными объектами.

«В лесах начали просыпаться медведи. Одного видели около КСП (комплексный сборный пункт), около дороги на месторождение», — рассказал URA.RU очевидец.

Один из медведей пытался пробраться по сугробам около нефтяного объекта, что ему удавалось с трудом из-за рыхлого снега. Другой зверь спешил по своим делам вдоль промысловой дороги. По словам нефтяников, агрессии мишки не проявляли.

Агентство URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО, чтобы узнать о сроках пробуждения медведей в 2025 году и мерах предосторожности при встрече с ними. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вблизи одного из месторождений нефтяники столкнулись с дикой рысью. Зверь выбежал из леса и перебежал перед ними дорогу.

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На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО нефтяники заметили проснувшихся после зимней спячки медведей. Они сняли на видео диких животных, гуляющих в лесу рядом с нефтяными объектами. «В лесах начали просыпаться медведи. Одного видели около КСП (комплексный сборный пункт), около дороги на месторождение», — рассказал URA.RU очевидец. Один из медведей пытался пробраться по сугробам около нефтяного объекта, что ему удавалось с трудом из-за рыхлого снега. Другой зверь спешил по своим делам вдоль промысловой дороги. По словам нефтяников, агрессии мишки не проявляли. Агентство URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО, чтобы узнать о сроках пробуждения медведей в 2025 году и мерах предосторожности при встрече с ними. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вблизи одного из месторождений нефтяники столкнулись с дикой рысью. Зверь выбежал из леса и перебежал перед ними дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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