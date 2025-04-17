На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО нефтяники заметили проснувшихся после зимней спячки медведей. Они сняли на видео диких животных, гуляющих в лесу рядом с нефтяными объектами.
«В лесах начали просыпаться медведи. Одного видели около КСП (комплексный сборный пункт), около дороги на месторождение», — рассказал URA.RU очевидец.
Один из медведей пытался пробраться по сугробам около нефтяного объекта, что ему удавалось с трудом из-за рыхлого снега. Другой зверь спешил по своим делам вдоль промысловой дороги. По словам нефтяников, агрессии мишки не проявляли.
Агентство URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО, чтобы узнать о сроках пробуждения медведей в 2025 году и мерах предосторожности при встрече с ними. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вблизи одного из месторождений нефтяники столкнулись с дикой рысью. Зверь выбежал из леса и перебежал перед ними дорогу.
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