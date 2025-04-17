В ХМАО рухнула цена на завод опального олигарха, который продавали за 200 млн рублей.Фото

В Сургуте (ХМАО) выставлен на торги завод строительных материалов «Элкап», ранее принадлежавший осужденному за мошенничество предпринимателю Андрею Копайгоре. Сейчас его продают менее чем за 85 миллионов рублей, хотя ещё недавно имущество оценивали в 200 миллионов.
«Завод продавали два года назад за 200 миллионов рублей, но покупателя не нашли и снизили цену до 130 миллионов. Сейчас имущество выставили на торги за 84 миллиона 747 тысяч рублей, и цена продолжает падать», — пояснил URA.RU организатор аукциона.
В состав лота входят здания производственного корпуса, дробильного и формовочного отделений, трансформаторная подстанция, глинохранилище, административное здание, склад готовой продукции. Строения продаются вместе с земельным участком, площадь которого превышает 40 тысяч квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что завод стройматериалов был самым прибыльным предприятием олигарха. В числе югорских активов Копайгоры были строительные компании, завод «Алмаз» в Радужном, гостиница «Медвежий угол» и торговый центр «Агора» в Сургуте. Предприниматель был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Часть его имущества перешла к новым владельцам.
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