Мэр Сургута описал способы противостояния города санкциям

Глава Сургута сообщил о мерах поддержки горожан и бизнеса в условиях санкций

В условиях санкций Сургуту удалось сохранить стабильность финансовой системы, сообщил мэр Андрей Филатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут боролся со снижением покупательной способности граждан и инфляцией в условиях санкций с помощью увеличения доходов бюджетников, сокращения безработицы и поддержки бизнеса. Такие данные озвучил глава города Андрей Филатов во время ежегодного отчета о проделанной работе перед депутатским корпусом, передает корреспондент URA.RU из думы города.

«Безусловно, инфляция отразилась на реальных доходах населения. Снизилась покупательная способность. Выровнять эту ситуацию помогла работа в трех направлениях: увеличение доходов работникам бюджетной сферы, стабилизация рынка труда и поддержка предпринимателей, которые только начали восстанавливаться после пандемии. В условиях санкций Сургуту удалось сохранить стабильность финансовой системы. Четверть налоговых поступлений по округу — это доля Сургута. В 2023 году наш бюджет прогнозируется рекордным», — сообщил Филатов.

По данным главы Сургута, на 12% увеличена заработная плата педагогам, работникам культуры и дополнительного образования. Сократилось количество безработных — с 7 тысяч до 500. Снижен срок поиска работы. А главным фактором стабильности остается промышленное производство.

Ранее URA.RU сообщало, что во время отчета перед депутатами ему пришлось отвечать на критику жителей из-за редких встреч с жителями города. Филатов сообщил, что не в этом видит главную задачу в своей работе.