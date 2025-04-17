Силовики в ХМАО оказались втянуты в конфликт театра с соседскими свиньями

Камерный драмтеатр в Ханты-Мансийске, который страдает из-за невыносимого запаха от сельскохозяйственных построек для свиней на соседнем участке, пожаловался на бездействие приставов. Об этом сообщила URA.RU руководитель театра Зинаида Торопова.
«На пороге весна — вся улица Рознина чувствует невозможную вонь. Скоро будет год, как судебное решение о сносе свинарников вступило в силу. Только вот приставы до сих пор ничего не сделали, хотя обещали выехать на участок и принять соответствующие меры», — поделилась Торопова.
Девушка рассказала, что коллектив театра написал жалобу о бездействии приставов в прокуратуру. Также руководитель планирует обращаться в суд.
В прокуратуре Югры сообщили, что коллектив должен обратиться к вышестоящему судебному приставу или в Ханты-Мансийский районный суд. «Одновременно разъясняю, копия обращения направлена руководителю УФССП по ХМАО-Югре для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службу УФССП Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что драмтеатр в ХМАО жалуется на соседство со свиньями. Тогда руководитель рассказала, что внутри театра стоит стойкий запах от животных, а проветрить помещение даже нет возможности.
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