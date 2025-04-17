17 апреля 2025

Силовики в ХМАО оказались втянуты в конфликт театра с соседскими свиньями

© Служба новостей «URA.RU»
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Театралы снова пытаются избавиться от неприятного соседства
Театралы снова пытаются избавиться от неприятного соседства Фото:

Камерный драмтеатр в Ханты-Мансийске, который страдает из-за невыносимого запаха от сельскохозяйственных построек для свиней на соседнем участке, пожаловался на бездействие приставов. Об этом сообщила URA.RU руководитель театра Зинаида Торопова.

«На пороге весна — вся улица Рознина чувствует невозможную вонь. Скоро будет год, как судебное решение о сносе свинарников вступило в силу. Только вот приставы до сих пор ничего не сделали, хотя обещали выехать на участок и принять соответствующие меры», — поделилась Торопова.

Девушка рассказала, что коллектив театра написал жалобу о бездействии приставов в прокуратуру. Также руководитель планирует обращаться в суд.

В прокуратуре Югры сообщили, что коллектив должен обратиться к вышестоящему судебному приставу или в Ханты-Мансийский районный суд. «Одновременно разъясняю, копия обращения направлена руководителю УФССП по ХМАО-Югре для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службу УФССП Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что драмтеатр в ХМАО жалуется на соседство со свиньями. Тогда руководитель рассказала, что внутри театра стоит стойкий запах от животных, а проветрить помещение даже нет возможности.

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Камерный драмтеатр в Ханты-Мансийске, который страдает из-за невыносимого запаха от сельскохозяйственных построек для свиней на соседнем участке, пожаловался на бездействие приставов. Об этом сообщила URA.RU руководитель театра Зинаида Торопова. «На пороге весна — вся улица Рознина чувствует невозможную вонь. Скоро будет год, как судебное решение о сносе свинарников вступило в силу. Только вот приставы до сих пор ничего не сделали, хотя обещали выехать на участок и принять соответствующие меры», — поделилась Торопова. Девушка рассказала, что коллектив театра написал жалобу о бездействии приставов в прокуратуру. Также руководитель планирует обращаться в суд. В прокуратуре Югры сообщили, что коллектив должен обратиться к вышестоящему судебному приставу или в Ханты-Мансийский районный суд. «Одновременно разъясняю, копия обращения направлена руководителю УФССП по ХМАО-Югре для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве. В пресс-службу УФССП Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что драмтеатр в ХМАО жалуется на соседство со свиньями. Тогда руководитель рассказала, что внутри театра стоит стойкий запах от животных, а проветрить помещение даже нет возможности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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